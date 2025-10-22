联合国环境规划署甲烷警报的全球响应率升至12%，亟需加快行动

联合国环境规划署（UNEP）10月22日表示，过去一年中，全球对其通过卫星探测到的3,500多起甲烷警报的响应率已从1%上升至12%，并强调必须加快行动，以限制全球气温上升并实现“全球甲烷承诺”到2030年将排放量减少30%的目标。

“全球甲烷承诺”于2021年在联合国气候变化大会（COP26）上启动，要求各国采取自愿行动，以实现减少甲烷排放这一共同目标——甲烷是仅次于二氧化碳的第二大气候变化驱动因素。

联合国副秘书长兼联合国环境规划署执行主任Inger Andersen在一次媒体吹风会上表示：“行动仍然过于缓慢，无法实现气候目标。”她说，尽管“全球甲烷承诺”对于保持《巴黎协定》目标可实现至关重要，但甲烷水平仍在上升。

“我们已有160个签署方加入‘全球甲烷承诺’，代表全球一半产量的油气公司也承诺到2030年实现近零甲烷排放，但如果没有行动，承诺就毫无意义。”

联合国环境规划署国际甲烷排放观测站（IMEO）发布的《聚焦甲烷：从测量到势头》第五版于10月22日发布。

报告发现，国际甲烷排放观测站“油气甲烷伙伴关系2.0”（OGMP 2.0）的成员油气公司正按计划通过实测监测全球生产环节三分之一的排放。

联合国环境规划署称，尽管过去一年各国政府和企业对国际甲烷排放观测站的甲烷预警与响应系统（MARS）发出的警报的回应有所增加，但仍有近90%尚未得到回应。

甲烷倡议

在阿塞拜疆Baku举行的联合国气候变化大会COP29上，公布了一系列旨在减少甲烷排放的倡议，多个国家、行业机构和金融机构参与其中。

欧盟委员会还推出了新的“甲烷减排伙伴关系路线图”，旨在加速减少与化石燃料生产和消费相关的甲烷排放。

最近加入该观测站的日本将于11月14日在COP30上主持部长级会议，届时行业代表和民间社会将讨论在减少甲烷排放方面的进一步合作。

日本经济产业省碳中和国际政策总干事Shinichi Kihara在记者会上表示：“作为全球主要进口国之一，日本在液化天然气（LNG）价值链的甲烷排放管理中发挥着积极作用。”

Kihara说：“我们有两项主要举措——其一是鼓励各行业自愿行动，其二是通过日本的最先进技术提供卫星数据。”

IMEO调查结果

IMEO报告显示，OGMP 2.0成员在2025年报告的甲烷总排放量为250万吨，高于2024年的200万吨，揭示了此前未被发现或量化不足的排放。

报告指出，在成员测量排放并识别新来源的同时，许多成员也在实时积极减缓这些排放。

IMEO报告显示，在提交排放数据的公司中，有65家公司（占全球油气产量的17%）达到了金标准，即OGMP 2.0报告的最高等级。

报告称，另有50家公司（占全球油气产量的15%）达到了金标准路径。还有22家公司报告了排放数据，但未达到金标准要求。

自MARS启动以来，IMEO已在10个国家记录了25项减排行动，其中包括过去一年在6个新国家开展的举措。

报告称，新的系统能力将聚焦于煤矿和废弃物场所——这些领域的测量仍然有限，但存在有针对性的减排机会。

钢铁业甲烷排放

报告称，IMEO的钢铁业甲烷计划针对冶金煤产生的排放，冶金煤平均占钢铁业整体气候足迹的四分之一。开采冶金煤每年产生约1,200万吨的甲烷排放。

“这些排放只需要钢铁成本的1%即可得到缓解，”报告称。“尽管存在低成本的解决方案——如通风瓦斯和瓦斯抽采系统——冶金煤甲烷在钢铁脱碳努力中仍在很大程度上被忽视。”