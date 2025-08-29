印度、日本同意促进清洁氢/氨生态系统

印度新能源及可再生能源部与日本经济产业省于8月29日发布联合意向声明表示，印度和日本已同意在两国及其他国家促进低碳和可再生氢/氨生态系统的发展。

这一宣布恰逢印度总理纳伦德拉·莫迪到访日本，以加强各个行业的经济联系，包括能源转型相关行业。

日本经济产业省的一份声明表示：“通过这份联合意向声明（JDI），市场参与者相信印度和日本将利用其综合实力在印度、日本及第三国推动氢/氨生态系统的发展。”

各国“以低碳发展的共同目标为指导，表达了对在清洁（包括绿色）氢和氨技术的开发和部署方面进行合作的强烈承诺。”

声明称，该JDI旨在促进与氢和氨相关的研究、投资和项目执行，包括氢和氨在特定行业的运输和应用。

此外，还将适当推动和支持氢/氨技术的合作与发展。

根据日本经济产业省的声明，部长们承认加强能源领域合作的重要性，这基于两国领导人在2022年达成的“日印清洁能源伙伴关系”。

印度还与日本签署了其在《巴黎协定》第六条下的首份协议，通过一项合作备忘录扩大其在国际碳市场的范围，旨在建立一个联合信用机制（JCM），用于销售和转让国际转移减排成果信用，或第6.2条碳信用。

协同效应

该JDI表示，由于两国在清洁燃料开发方面具有互补优势，因此协同效应是可能达成的，日本在技术进步方面处于领先地位。

该JDI称：“日本在氢/氨的生产、运输和利用技术方面处于全球领先地位，并已宣布在多个领域中使用这些技术的宏伟目标。”

与此同时，“印度计划利用其巨大的可再生能源潜力大规模生产低成本的清洁氢/氨，以满足跨行业对国内氢/氨的需求，并成为全球出口枢纽。”

印度可通过多种措施满足日本对氢气/氨的需求，其中包括其国家绿色氢能计划，该计划的目标是到2030年生产500万吨可再生氢，并在同期内取得全球10%的市场份额。

Greenko可再生能源公司的顾问兼首席可持续发展官Rambabu Paravastu告诉标普全球大宗商品旗下普氏，JCM的签署有望加速印度可再生氢/氨项目的开发进程。

Paravastu说：“以前，如果我想投资和制造某种产品，大多数情况下，我会考虑出口市场来销售这些商品。但现在我们可以在印度生产和消费这些商品，并将信用出口到国外，这就是当前形势创造的机遇之一。”

Paravastu在今年巴西的联合国气候变化大会上表示，各国将提交修订后的国家自主贡献（NDC）方案，这可能迫使各国寻求更多的碳信用以履行其NDC义务，这一举措可能会加速JCM的签署。

他补充说，随着印日完成JCM签署，印度与其他国家签署JCM的道路已然铺就。

普氏评估的阿曼碱性电解制氢（包括资本支出）在8月28日为4.96美元/千克，月环比持平。

普氏评估的日本碱性电解制氢（包括资本支出）在8月28日为5.57美元/千克，较上月略有上涨。

工作组，实施

JDI称，这些国家打算在“印日能源对话”的新能源和可再生能源工作组下成立一个氢/氨工作组。

该声明称：“JDI的进展将通过“印日能源对话”每年向部长们汇报。新能源和可再生能源工作组负责落实。”

印度可再生氢开发商正在关注日本的贸易，因为日本推出了3万亿日元（200亿美元）的支持计划，用于进口清洁氢及其衍生物。一些清洁燃料领域的知名开发商已与日本实体签署了非约束性协议。

能源对话

经济产业省的另一份声明表示，日本经济产业大臣武藤容治与印度电力、住房和城市事务部长Manohar Lal共同主持的第11次“印日能源对话”会议于8月25日举行。

声明称，潜在的合作领域之一是建立印度和日本之间的低碳或可再生氢及其衍生物和可持续航空燃料的生产和供应链。

声明补充称，在热电和燃气发电项目中混烧低碳和可再生氢气及氨气是另一项可以开展的潜在合作领域。

印度和日本在JDI中概述的合作领域如下：