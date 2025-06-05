韩国新总统可能会加速能源转型，但不确定性依然存在

据分析人士称，韩国新当选总统李在明承诺加快国家对可再生能源的采用，但政治、财政和技术挑战可能会阻碍李在明政府实现所承诺的目标。

普氏此前报告称，6月3日李在明弹劾总统尹锡悦后赢得总统大选，他呼吁在电力结构中优先考虑可再生能源，并重新审查前总统的核能优先政策。

5月底（大选结束前）标普全球大宗商品公司发布的一份报告《韩国2025年总统大选：选择可再生能源加速转型还是逐步脱碳》（South Korea 2025 Presidential Election: Choice between Renewable Acceleration or Step-By-Step Decarbonization）称，“李在明提议加速推广可再生能源，大力投资海上风电和太阳能光伏发电，而其政党的目标是到2035年实现可再生能源在（发电）结构中的占比达到40%。”

根据标普全球大宗商品的数据，截至2024年，核能占韩国发电组合的32%，其次是液化天然气（LNG）占29%，煤炭占28%，可再生能源占8%。根据前一届政府发布的第11个电力供需基本计划（BPE），预计到2038年，可再生能源仅占韩国发电组合的33%。

因此，李在明设定的目标意味着该国将显著加快能源转型步伐。

详细计划

该报告显示，李在明制定了详细计划，以培育更全面的可再生能源生态系统。

报告指出，李在明计划建设“西海岸能源高速公路”，通过高压直流电网传输可再生电力。报告显示，李在明还计划创建RE100工业区，即开发完全由可再生能源供电的工业集群，并补充称李在明也对本地太阳能和风能合作社以及海上船舶和港口基础设施表示支持。

为了创造对可再生能源的需求，李在明注重开发绿色氢能，即利用可再生电力通过水电解生产氢气。

报告显示，李在明计划利用氢能来支持重工业、交通和电力领域的脱碳。标普全球大宗商品分析师指出，李在明的战略包括支持国内氢能生产以及扩大氢燃料电池和基础设施的使用。

除了绿色氢能外，报告还补充说，李在明的政府还将探索部署粉色氢能的机会，即通过核能电解生产氢气。

挑战和不确定性

执政党韩国民主党（DPK）目前在国会中占据多数席位。然而，标普全球大宗商品的报告指出，李在明加速可再生能源部署的提议仍可能因立法阻力而面临瓶颈。报告强调，这种阻力可能会阻碍主要举措，例如发布下一个BPE，该计划本应提供更具雄心的气候目标并释放绿色基础设施投资。

标普全球大宗商品分析师指出，考虑到可再生能源投资可能导致工业电价上涨，能源密集型制造商可能也会抵制这些计划的实施。

与此同时，报告显示，从地缘政治角度来看，可再生能源电力供应的快速增长可能会增加该国对太阳能电池组件和风力涡轮机等清洁技术产品的进口依赖。目前，中国制造商在全球太阳能、风能和电池产品市场占据主导地位。

此外，根据报告，由于液化天然气（LNG）在稳定电力系统和应对可再生能源间歇性问题方面发挥着重要作用，增加可再生电力供应也意味着增加LNG的进口，这可能进一步加剧韩国的地缘政治脆弱性。2024年，韩国进口了4,650万吨LNG，其中24%来自澳大利亚，19%来自卡塔尔，14%来自马来西亚，13%来自美国墨西哥湾沿岸。

报告补充称：“公众可能会对特定的可再生能源项目或核能淘汰项目表示反对，从而使计划的实施变得复杂。”

除了政治挑战之外，金融和技术挑战也同样重要，标普全球大宗商品的分析师在报告中表示。

“在财务方面，他的雄心勃勃的计划需要大量投资，而韩国电力公司的巨大赤字情况对此构成了限制。在技术方面，可再生能源的快速扩张和电网升级可能会面临物流和供应链挑战。”

新加坡一位政策分析师告诉普氏，李在明的能源转型计划可能是“一幅美好图景”，但在实施过程中却存在显著的潜在挑战。“在韩国，一些监管者和许多行业利益相关者仍然持有一种集体思维，认为快速的能源转型可能会危及国家的经济稳定和能源安全。”

首尔一位环境市场分析师告诉普氏，尚不清楚这对韩国排放交易体系（ETS）的具体影响。

“我们希望看到新政府在向联合国提交的2035年国家自主贡献（NDC）中提出更具雄心的减排目标和可再生能源目标，这可能预示着长期内ETS配额供应将收紧到何种程度。”

6月5日，普氏评估韩国配额单位为8,675韩元/吨二氧化碳当量（6.38美元/吨二氧化碳当量）。