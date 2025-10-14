IMF：在关税带来的冲击放缓之际，油价仍面临逆境

国际货币基金组织（IMF）在10月14日发布的《世界经济展望》中表示，美国的贸易政策对全球经济的影响比最初担忧的更为温和，但全球石油需求增长乏力以及石油供应增加预计仍将给油价带来压力。

该展望报告称，美国期货市场显示，2025年油价均值将为68.90美元/桶，较2024年下降12.9%；随后在2026年降至65.80美元/桶，并在此后逐步回升，到2030年为67.30美元/桶。

报告称，2025年3月至8月期间油价已下跌5.4%；自美国在4月初宣布关税以来，原油价格一直在60美元/桶至70美元/桶区间波动。

截至格林尼治时间17:13，纽约商品交易所（NYMEX）11月WTI下跌74美分至58.75美元/桶，洲际交易所（ICE）12月布伦特下跌88美分至62.44美元/桶。

报告称：“关税公告导致全球需求预期下降，并与欧佩克+加快产量安排的启动同时发生。”

报告还称，国际能源署（IEA）预计2025年全球需求仅增长70万桶/日，而非欧佩克+供应将增长140万桶/日。

IMF指出，高成本生产商正在形成较为宽松的价格底线，其中一些美国生产商的盈亏平衡价位于60多美元/桶的低至中位区间。

关税冲击

IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas在10月14日的新闻发布会上强调，尽管关税对经济的影响比最初预期更为温和，其对全球经济的影响仍然切实可见。

他表示：“由于达成了许多贸易协议并实施了豁免，关税冲击本身比最初担忧的要小。”

Gourinchas说，多数国家也避免采取关税报复，从而维持了贸易体系的开放。他还表示，宽松的金融条件以及由人工智能驱动的投资也帮助对冲了关税的影响。

他说：“然而，尽管有上述对冲因素，关税冲击依然存在，并正在进一步拖累本已疲弱的增长前景。”

IMF预计全球经济增速将于2025年放缓至3.2%，低于2024年的3.3%。这与4月在贸易政策开始转向时发布的展望不同，当时IMF预计2025年全球经济增速将放缓至2.8%，低于1月时3.3%的预期。

Gourinchas表示，尽管人工智能投资有助于缓解关税对经济的影响，但它也可能成为全球经济的风险因素。他说，市场对人工智能的乐观情绪正推高股票估值，让人联想到1990年代末的互联网热潮。

Gourinchas说：“这是否会随后引发市场回调，我认为没有人能确定，但我们的工作之一就是留意潜在风险。”