信息图：美国电动车市场在税收抵免终止后需求或将下滑

美国最大的电动汽车激励措施将于9月30日到期，预计这将使近年来爆炸性增长的新兴市场降温，并迫使制造商重新考虑他们的战略。

随着美国7,500美元税收抵免即将结束，根据Cox Automotive的初步估计，电动车销量正在飙升。根据Cox 9月10日的报告，美国电动车销量在8月份创下新高，并可能在2025年第三季度创下历史销售纪录。

Cox Automotive分析师Stephanie Valdez Streaty表示：“当前电动车销量激增，是受到产品不断创新、经销商积极行动，以及《通胀削减法案》税收抵免即将终止的紧迫感所推动。”

类似的趋势也出现在加拿大的电动车市场。加拿大的联邦电动车激励计划在2025年初资金耗尽，但就在计划结束前，该国在2024年第四季度创下了销售记录。这一趋势在德国和挪威也很明显。

但在这一需求激增之前，美国电动车市场已显露放缓迹象。标普全球大宗商品的分析师表示，美国市场6月出现自2024年9月以来的首次萎缩，下降了6%。

标普全球大宗商品预测，美国电动车销售市场份额将在2030年达到21%，2050年达到74%，分别低于2024年展望中的24%和80%。

分析师在8月27日的电动汽车要点报告中表示：“政治格局继续对电动汽车市场产生重大影响，原始设备制造商、汽车经销商和消费者都在努力应对不断变化的法规。最终，各州将以截然不同的速度采用电动汽车，一些支持电动汽车的州政府可能会提供临时激励措施。”

特斯拉是美国最大的电动车销售商，面对持续的供应挑战，该公司正努力在税收抵免到期前尽可能多地交付车辆，该公司的管理层表示。特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja表示，公司推迟了推出更便宜车型的计划，以专注于“在电动车税收抵免终止前尽可能多地在美国生产和交付车辆”。

首席执行官Elon Musk指出，尽管美国的补贴即将结束，公司仍可从世界其他地区的电动车激励措施中受益。

福特汽车公司的首席财务官Sherry House此前表示，其公司的电动汽车业务目前处于亏损状态，但若美国电动汽车销量下滑，且公司转移生产以满足其他地区的需求，那么或许“财务状况……会有所改善”。

House说：“如果我们缩减部分在美国的生产，产能很有可能会转移至其他地区。……所以，我们可能会更侧重欧洲市场，那里的产品组合和利润率更高，或者我们会转向内燃机汽车产品。”

通用汽车首席执行官Mary Barra指出，在《通胀削减法案》引入7,500美元电动车税收抵免之前，公司就已经看到了电动车的需求。她表示，税收抵免的终止将在2026年揭示消费者对电动车的态度。

Barra说：“我们认为电动车市场将会日益增长，尽管它会从较低的起点开始，并且可能增长得更慢。”

瑞典电动汽车公司Polestar最近报告了2025年上半年强劲的业绩，强调其对欧洲市场的关注，同时淡化了其在美国的未来投资。首席执行官Michael Lohscheller表示，美国市场很重要，但他认为在美国市场增长的财务风险“太高”。

其他海外制造商也对本季度美国市场的变化表示担忧。日产汽车近日宣布将推迟两款计划在美国投产的新款电动汽车的生产时间表。本田汽车也表示正在重新评估新产品上市的时间安排，此前已推迟对北美电动汽车基础设施150亿加元的投资。