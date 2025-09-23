印尼以环境不合规为由暂停90座煤矿的业务

据普氏于9月22日看到的一封官方处罚函显示，印尼能源和矿产资源部（ESDM）对包括90家煤炭生产商在内的190家矿企实施长达60天的临时停业处罚，原因是这些公司未能履行环境义务。

该文件显示，这些煤矿主要位于印尼的占碑、南加里曼丹、中加里曼丹、东加里曼丹、苏拉威西和南苏门答腊等省份。

该指令由矿产和煤炭总司司长Tri Winarno代表ESDM签署，此前，尽管ESDM已分别于2024年12月10日、2025年5月16日和2025年8月5日发出三次行政警告，这些公司仍屡次不合规。违规行为涉及未能提供强制性复垦和采矿后保障。

此次暂停指令发布之际，加里曼丹和苏门答腊的持续降雨已扰乱采矿和装船活动，令9月和10月上旬船货的可得性收紧。尽管如此，大多数市场参与者预计这对供应的影响不大。

一位印尼生产商表示：“没有大型矿山被令停运。我们认为该指令不会对供应产生显著影响。”

另一位印尼生产商补充说：“许多被迫暂停营业的矿山都是小规模业务，主要是由于行政挑战，这些业务通常只在市场价格有利时才进行生产，”并认为此次停产对供应形势的影响有限。

该处罚措施以2010年第78号政府条例和2018年第26号部长条例为依据，这两项条例要求采矿许可证持有人在开工前提供复垦保障。

ESDM强调，尽管被令暂停业务，采矿许可证持有人仍有义务在其特许经营区域内继续进行现场管理、维护和环境监测。该指令还指出，如果企业提交复垦计划并提供覆盖2025年的复垦保障，暂停将立即解除。

与此同时，来自中国的空头回补需求支撑了对印尼货源的询盘，贸易商称港口库存正在减少，并预计未来几周国内煤价将走强。

ESDM未就普氏的置评请求作出回应。