亚洲纯苯长期合同谈判在需求前景疲弱之际启动

在业内人士从10月14日至17日举行的一场会议返回后，亚洲市场明年纯苯长约的初步讨论已经启动，受对疲弱的宏观经济前景、供应过剩以及产能合理化的担忧影响，市场情绪较去年明显更为看跌。

一位生产商表示，当前纯苯现货市场疲软，意味着2026年长约的初步谈判将从较低水平启动。由于FOB韩国基准价处于正向结构，最新听闻12月装船的现货成交相对于12月普氏FOB韩国周均价（wMOPK）贴水3.50美元/吨。

与预期相反，2025年下半年，美国对亚洲货源的进口需求几乎消失。在多重因素共同作用下，如美国墨西哥湾沿岸炼厂开工率上升、苯乙烯装置开工率走低以及来自欧洲的进口，美国——通常是亚洲纯苯的第二大买家——自3月以来已停止从东北亚进口。

来自东方的套利窗口关闭，以及美国政府随后对来自日本和韩国这两大美国纯苯供应国的商品加征15%的进口关税，已使贸易商避开东北亚—美国墨西哥湾贸易。

所有这些意味着现货讨论已较2025年长约水平大幅走低。例如，最新听闻的一揽子1-12月装船FOB韩国货物的买卖盘在相对于装船月份wMOPK平水至升水1美元/吨之间，而2025年长约讨论水平为升水10-12美元/吨。

需求前景不确定

过去几年，部分东北亚的生产商曾主张货物的套利价值，所指的是由于套利者将纯苯从东北亚运往美国墨西哥湾所带来的需求，使FOB韩国货物出现的溢价。

美国的进口需求既来自下游化学衍生品的需求，也来自将乙苯、异丙苯等衍生中间体作为非含氧汽油调和组分的用途。此外，过去汽油池的需求也曾与用于芳烃抽提的分子组分形成竞争。

然而，今年亚洲-美国纯苯套利窗口持续关闭；鉴于套利经济性不可行，自4月以来韩国对美国的纯苯出口为零。随后美国加征的进口关税进一步切断了任何跨太平洋流动的可能。

在下游衍生品装置开工率较低且来自欧洲及美洲地区内部的进口增加的背景下，根据标普全球的全球贸易图谱数据，自4月以来，美国在没有任何亚洲来源船货的情况下，已能满足其进口需求。

因此，东北亚的多位市场消息人士称，亚洲的需求完全转向中国，这使得全球最大的纯苯买家在谈判中拥有更大的议价能力。再加上糟糕的宏观经济前景以及对全球环境日益不利于贸易的担忧，许多人对2026年的需求持悲观看法。

整合举措

然而，在供应端，有一些看涨迹象。

随着韩国裂解装置预计将在年底前就整合与自救举措向政府提交方案，市场预期其开工率可能下滑25%。

然而，对芳烃供应的影响仍不确定。

2025年与2026年长约谈判比较：相对于装船/到港月份wMOPK的升水