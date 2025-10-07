GST改革后汽车销量提振，印度化工生产商寄望需求增长

印度石化生产商——主要是聚合物和聚氨酯细分领域的企业——希望，9月当地汽车行业强劲的同比销量增长能够转化为对用于汽车制造的塑料和泡沫材料的更旺盛需求。

据汽车经销商联合会10月7日发布的数据，在9月22日下调汽车商品和服务税（GST）生效后，9月22日至30日零售需求激增34%，带动印度汽车行业9月份销量同比增长5.22%。该协会表示，在减税措施实施之前，该行业需求低迷。

数据显示，9月22日至30日期间乘用车零售销量同比增长近35%，而整个9月同比增长6%。

该协会表示，受高于常年的季风季、秋收作物丰收以及可能提振购买力的央行利率保持稳定的推动，汽车销售的短期展望乐观。

该国GST委员会于9月3日批准了修订后的两档税率结构（5%和18%），于9月22日生效。在调整之前，所有产品都归入此前的“四档制”，税率为5%、12%、18%和28%。

根据此次调整，排量在1,200-1,500 cc的乘用车税率由28%下调至18%。

聚合物生产商乐见汽车销量数据

聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）以及精对苯二甲酸（PTA）——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的上游产品——的生产商对在汽车等终端产品中出现的需求提振抱有希望，认为这将利好PP、PE和PET的需求，因为这些材料用于制造车辆的各类部件，包括内饰、顶棚内衬、座椅面料及其他组件。

印度一位聚合物生产商表示：“一段时间以来，石化行业一直在利润率承压下苦苦挣扎。一方面由于产能增加和更多的供应，另一方面由于温和的消费者需求。”

印度一位PTA生产商表示，每辆汽车约使用20-30千克的人造纤维。他补充说，此类纱线的税率已由12%下调至5%，这将会降低人造纺织品的出厂价格，并有望减少分类争议。

第二位生产商表示：“汽车行业的顺风因素加大了对聚酯的拉动；更低的终端价格将刺激汽车销量，从而带来更高的汽车用纺织品需求。这将导致对涤纶短纤/长丝的需求更强劲。”

PP是乘用车中使用的另一种主要聚合物——主要为PP的COPOL牌号——具体用于内饰件、保险杠，以及发动机和电池盖。印度一位PP生产商表示，它约占塑料总含量的37%，约占整车总重量的5%至7%。

第三位生产商说：“这可以折合为60至100千克的PP部件。”

第三位生产商补充说：“我们的利润率承压，而价格的下行趋势是多种因素导致的，包括库存累积和需求低迷。然而，GST下调有望提振终端产品的消费者需求，进而有助于缓解库存过剩，并支撑买方的补库需求。”

块泡聚醚多元醇主要以软质聚氨酯泡沫的形式，用于地毯衬垫和车顶内衬、仪表板、扶手和门板、用于降噪的隔音材料、涂层和胶黏剂，以及用于提升电动汽车电池的隔热性能。

印度一位块状泡沫贸易商表示：“汽车销量回升将对市场产生影响，不过其反应程度将低于聚合物行业。一辆汽车中泡沫的重量约为2.5千克，其中1.3千克为多元醇。”

买方担忧仍存

新的GST制度在聚合物买家中引发了一些担忧，因为纤维和纱线成品材的税率被下调至5%，而上游PTA、单乙二醇、PP和PE的购进税率仍维持在18%。

印度一位PTA买家表示，这造成了税制倒挂，可能会影响PET生产商的资本支出。

不过，该买家补充说，GST规定允许买家就所支付的任何多缴税款申请退税，但这一流程耗时。

印度另一位PTA市场消息人士说：“目前，退税款从政府到账至少需要三个月。”

然而，卖方消息人士表示，退款周期的改革应能抵消倒挂结构。

一位生产商表示：“9月之后，倒挂税率退税可能会在七天内完成，并将直接记入银行账户。这应当能（使企业）通过更快的营运资金周转周期来维持流动性。”

标普全球大宗商品旗下普氏10月1日评估的CFR南亚嵌段共聚物级聚丙烯（PP）每周估价为895美元/吨，CFR南亚吹塑级高密度聚乙烯（HDPE）每周估价为900美元/吨。

普氏10月3日评估的CFR印度块泡多元醇每周估价为1,145美元/吨，10月7日评估的PTA CFR印度每日估价为670美元/吨。