因作物产量回升和生物柴油混调要求上调，2024年拉美大豆压榨量将上升

由于阿根廷作物产量回升，以及巴西上调生物柴油混调要求，2024年拉美大豆压榨量可能会持续增长。

根据标普全球大宗商品的估计，阿根廷和巴西2024年压榨总量将达到9,210万吨，较2023年大幅增长15.3%，当时阿根廷因遭遇历史性干旱，产量削减了约一半。

2023年，阿根廷将第一大豆粕市场的位置让给了巴西，原因是干旱导致其原豆产量出现历史性下滑，副产品库存随之收紧。

阿根廷大豆收成

标普全球预测，在2023-24销售年度（4月至3月），阿根廷大豆产量为5,050万吨，是上一年度的2,200万吨的两倍以上。

曾任阿根廷农业部农产品市场副部长的农产品分析师Javier Preciado Patino说："对大豆价值链而言，最关键的是原材料供应。在2023-24这个新的销售季中，厄尔尼诺现象纠正了土壤水分不足的情况，带来了一个适宜的种植季节。"

Patino表示："目前，阿根廷97%的大豆地块处于正常至优良状况。我们预期产量将达到4,800-5,000万吨，这将使油籽行业恢复其平均压榨水平。"

在过去三年中，阿根廷一直面临着拉尼娜天气模式带来的影响，降雨量低于正常水平。然而，这次强烈的厄尔尼诺现象带来了较为湿润的天气条件，为当地作物生长提供了支撑。

市场参与者对该国于12月10日就职的新总统哈维尔•米莱（Javier Milei）持乐观态度。新政府已将官方外汇汇率提高到800比索/1美元，并为农产品出口商设立了一个混合汇率，其中官方货币占比80%，自由现金结算（CCL）货币占比20% 。另一方面，布宜诺斯艾利斯计划提高豆粕和豆油的出口关税。

Patino说："在2023-24新的销售季中，阿根廷大豆行业的压榨活动将恢复到平均水平。唯一的威胁是政府决定将副产品的出口税从FOB价格的31%提高到33%，这一政策可能提振大豆出口，而非其副产品。"

在整个2023年，FOB上河（Upriver）地区豆粕船货现货价格超过巴西FOB巴拉那瓜（Paranagua）的价格，与历史格局形成鲜明对比，因为由于物流和地理位置问题，阿根廷习惯于交易价格低于巴西。

根据标普全球的数据，截至12月22日，2023年豆粕FOB上河固定价格上涨5.9%，达到446.38美元/吨。而FOB巴拉那瓜价格在此期间上涨0.6%，达到448.75美元/吨。

生物柴油要求上调

巴西方面，人们对强制性生物柴油混调要求的预期有所变化。根据该国国家能源政策委员会（CNPE）12月19日的规定，混调比例目前为12%，将在3月上调到14%。在之前的时间表中，人们认为从4月起强制要求为13%。

根据市场计算，要求每上调1个百分点，意味着每年将增加约65万立方米的生物柴油需求以满足法规要求。这对国内大豆油流量有直接影响，原因是食用油占巴西生物柴油行业所用原料的70%以上。

标普全球的最新预测显示，在2023-24销售年度（1-12月），巴西生物柴油用豆油预计将达到574万吨，同比增长24.6%。

标普全球的预测显示，由于主要产区10月至12月初降雨不足，巴西2023-24销售年度的大豆产量可能为1.58亿吨，低于最初预测的1.67亿吨，但仍将重现2022-23销售年度的纪录。

未来需求将出现增长

市场预计印度和中国等主要消费国和目的地的大豆油采购量将有所增加。

根据印度植物油贸易机构印度溶剂萃取协会（Solvent Extractors' Association of India）的数据，2022-23年度该国棕榈油和葵花籽油进口量分别增长了24%和54%，创历史新高，原因是消费量回升，并且与竞争对手大豆油相比，这两种植物油的供应价格大幅折扣。

新德里资深植物油分析师Tushar Agarwal说："由于价格在世界市场上具有吸引力，印度炼油商在7-9月期间大举采购大豆油，但他们在10月大幅削减了进口量，原因是库存增加，以及葵花籽油价格极具吸引力，一直带来压力......我们清楚，受国内生物燃料需求的影响，巴西明年的供应将有所下降。"

Agarwal说："阿根廷将增加销量，但这只会在2024年4月之后发生......而我们可能会在2024年第一季度就会出现需求激增。中国也已宣布将用其他一些原料代替豆粕饲料。这可能导致原豆压榨量减少，石油衍生品需求增加。"

在棕榈籽和油菜籽采购量下降的情况下，欧盟大豆油进口量激增。欧盟委员会12月21日的数据显示，截至12月19日，欧盟2023-24销售年度（7月-6月）的大豆油进口量从去年同期的228,481吨飙升至307,486吨。