菲律宾在1月进口窗口期前重返越南大米市场

据市场消息人士11月18日对普氏表示，菲律宾正带着新的紧迫感重返区域大米市场，在其9月实施的进口禁令现已延长至12月之际，加大了对越南1月装运货源的报价力度。

由于进口暂停达四个月且仅有1月的狭窄进口窗口，如果不及早锁定交易，菲律宾买家很可能无法获得供应，促使他们在香米采购方面与其他进口商展开更激烈的竞争。

8月6日，作为全球最大的大米进口国之一的菲律宾宣布自9月1日起暂停大米进口60天，以支持在收获季节因价格下跌而受影响的国内农民。

随后，10月6日，农业部部长Francisco Tiu Laurel Jr.宣布将上述暂停延长至2026年4月，并在1月设立有限的进口窗口，允许进口约30万吨以补充供应。

如今，由总统Ferdinand Marcos Jr.于10月30日签署的第102号行政令已正式将该禁令延长至年底。

“我们需要提前预订”

一位位于棉兰老岛的买家已经在锁定供应：“我们需要提前预订，这样一旦SPS签发，我们就能立即将大米运往菲律宾。”该买家已购买越南大米，并预订了1月装运的船期。

当被问及进口商是否对政府禁止大米进口的命令感到不满时，这位买家解释说，许多进口商选择不发声，因为他们担心拿不到SPS许可证。该进口商证实了这一点，表示：“是的，确实如此。”

一位位于达沃的买家也表示，对1月装运的越南大米需求强劲，但因担心SPS许可风险而拒绝进一步置评。

菲律宾所有大米进口商在进口前都需要从植物产业局获得卫生与植物检疫（SPS）进口许可。

早期海关数据凸显了进口限制的影响。根据越南海关初步数据，1月至9月对菲律宾的大米出口同比下降9%，至290万吨。根据泰国大米出口商协会的数据，泰国1月至7月向菲律宾出口161,358吨，同比下降47.4%。

询单增多，但成交困难

然而，越南出口商表示，在1月窗口期前，询盘大幅增加。

一位胡志明市的出口商表示：“菲律宾对1月装运货物的需求很大，”并补充说，买家在寻求5,000吨，如供应允许还可能更多。

但交易商表示，由于存在价格差距，达成交易仍然困难。

“菲律宾买家已重返市场，寻购2026年1月装运的货物，但其出价低于当前市场水平，甚至低于生产成本，因而卖方不愿成交，”另一位胡志明市的出口商表示。

市场参与者正观望出价是否会提高到足以吸引越南卖家，后者称当前菲律宾价格仍过低。

据称，越南5%破碎率香米的买方出价在410-415美元/吨（FOB）左右，而卖方报价依然更高，维持在425-430美元/吨（FOB）。

普氏于11月18日将越南5%破碎率香米评估为424美元/吨（FOB），较8月6日（最初暂停宣布之时）下跌70美元/吨。

装运推迟至1月

第三位胡志明市的卖家表示，9月下旬签订、原定11月交付的稻米合同在禁令延长至12月后被推迟，装运现已延至1月。

区域供应商也持相同看法。一位曼谷的卖家表示，出口商之间的竞争仍然激烈，并补充称：“我们有一些需求，但越南应该会拿走大部分份额。”

在接下来数周内，菲律宾买家加价的力度将决定越南的出口商是承诺出货量，还是在区域竞争加剧之际继续观望以争取更高价格。