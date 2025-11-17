CAAT与泰国航空公司同意自2026年推行SAF；监管机构考虑碳费机制

泰国民用航空局（CAAT）于11月17日与8家国内航空公司签署谅解备忘录，自2026年起开始协调使用可持续航空燃料（SAF）。

该备忘录包括泰国国际航空、曼谷航空、K-Mile航空、Nok航空、泰国亚洲航空、泰国亚洲航空X、泰国狮航和泰国越捷航空。能源业务厅、替代能源开发与效率厅、交通运输政策与规划办公室、泰国机场公司、BAFS、PTT和Bangchak的高级官员见证了签署仪式。

CAAT局长、空军上将Manat Chavanaprayoon表示，该协议为SAF的采用、生命周期排放核算以及与国际民航组织的国际航空碳抵消与减排计划保持一致建立了联合框架，泰国已在2021年加入该计划的试点阶段。

根据该协议，航空公司和监管机构将就SAF采购规划、报告标准和核查要求开展协调。该倡议源于今年早些时候成立的一个跨机构分委员会的工作，该分委会旨在制定扩大SAF使用的技术和经济指南。

碳附加费提案

CAAT表示，与采用SAF相关的能源成本上升仍然是航空公司关注的问题。为此，监管机构正在评估一项针对国际航班的自愿碳附加费机制，拟自2026年开始实施。该费用将使航空公司能够以透明方式将与减排和抵消活动相关的成本单独列出。

CAAT正考虑对国际航线实施自愿成本分摊机制，预计将于2026年启动。该附加费旨在展示泰国航空业减少和抵消碳排放所涉及的成本。CAAT将监督透明度并确保符合国际法规要求。

国内与区域层面的推进势头

该谅解备忘录是在泰国航空公司实施一系列SAF举措之后达成的，其中包括泰国越捷航空扩大其“Fly Green”计划。越捷航空近日与PTT Oil and Retail（OR）签署协议，将在其曼谷-岘港和曼谷-富国岛航线上扩大常态化使用SAF，并计划于2026年第一季度开通更多“绿色航线”，包括曼谷-金兰航线。

泰国尚未最终确定全国性的SAF掺混要求，不过能源部正在评估以废弃物和残余物为基础的原料，如废弃食用油、PFAD和乙醇，作为面向2020年代后期的国内生产路线图的一部分。

该地区的政策举措正在加速推进。新加坡将实施亚洲首个SAF强制性规定，自2026年起掺混比例为1%，到2030年提高至3%-5%。马来西亚正在推进成为区域原料和炼制枢纽的计划，利用废弃食用油的可得性、棕榈油废弃物流以及新的HEFA项目。

日本的目标是在2030年前实现SAF使用占比10%，并通过炼油商与航空业的合作促进国内生产。

受冬季季节性旺季来临前强劲需求的支撑，亚洲航空燃油/煤油市场整体在11月17日进一步走强。

普氏在11月14日亚洲收盘时评估12月-1月即期月航空燃油/煤油掉期时间价差为+2.84美元/桶，较前一日扩大27美分。

11月14日，普氏评估的新加坡装运航空燃油/煤油现货差价较前一日上涨26美分/桶，达到+2.82美元/桶，高于普氏新加坡航空燃油/煤油评估均值，维持在两年多来的高位。