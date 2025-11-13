生物燃料需求推动植物油价格升至多年高位

据粮农组织11月13日发布的最新《粮食展望》报告，来自生物燃料行业的全球植物油需求正激增，将国际价格推升至自2022年年中以来的最高水平。

2025年10月，粮农组织植物油价格指数升至169.4点，较5月上涨11.3%，为该期间主要食品商品指数中涨幅最大的一项。

尽管原料趋势分化、市场波动，但随着主要生产国推进支持性政策并提高掺混比例要求，预计2026年全球生物燃料需求将继续强劲。最新一期《粮食展望》指出，基于油籽的生物燃料和甘蔗乙醇是增长领域，受印尼、巴西和美国政府举措推动，而高投入成本和贸易中断则对供应链构成挑战。

粮农组织预计，本季全球油脂利用量将增长2.1%。报告称，这一增长“主要是受生物燃料行业需求增加的预期所推动”。

在主要消费国“支持性政策”的支撑下，原料需求增长预计将快于产量增长。因此，粮农组织预计，2025/26年度全球油脂结转库存将连续第三个年度下降。

这种供需趋紧的态势已在价格上得到体现。2025年10月，粮农组织植物油价格指数升至自2022年7月以来的最高水平。报告特别强调，“印尼计划在2026年提高生物柴油掺混要求”是支撑棕榈油价格并收紧市场的关键因素。

生物燃料领域的拉动作用并不仅限于生物柴油。粮农组织还预计，2025年全球粗粮收成为创纪录的16.14亿吨。这一充裕的供应有望满足玉米用于“工业用途”的增长需求，而玉米是乙醇的关键原料。

在糖市方面，报告指出，在全球最大生产国巴西，“预计将有更大比例的甘蔗收成被用于生产乙醇”，进一步巩固了能源政策与农产品需求之间的联系。

以植物油为基础的生物燃料：利润率与掺混要求

预计2025/26年度全球用于生物燃料的植物油利用将增长2.1%，主要是受消费地区提高掺混要求和支持性政府政策推动。

尽管马来西亚产量超出预期、令市场意外，短暂缓解了全球价格，但印尼计划于2026年上调生物柴油掺混比例正推高棕榈油价格并收紧可出口供应。

印尼棕榈油协会（GAPKI）主席Eddy Martano在11月13日的一次行业会议上表示，印尼2025年1月至9月棕榈油产量为4,300万吨，同比增加11%。

在普氏印尼FOB市场上，毛棕榈油（CPO）11月装船报盘为1,065美元/吨，意向买盘低15美元；12月装船货价格高出5美元。

棕榈硬脂（Stearin）11月装船报盘为992.50美元/吨，棕榈脂肪酸蒸馏物（PFAD）为997.50美元/吨，两者的意向买盘均低约20美元/吨；12月装船货的定价与11月相近。

在阿根廷，政府将官方生物柴油价格上调6.2%，同时将柴油掺混要求从7.5%暂时下调至7%，理由是大豆油原料成本飙升。

巴拉那瓜FOB港口12月交货的大豆油现货价格在11月11日上涨，而芝加哥期货交易所（CBOT）12月大豆油期货收于每磅51.10美分，较11月10日上涨0.52美分，涨幅1.03%。

受欧盟供应紧张以及巴西和美国新增国内生物燃料需求支撑，菜籽油和豆油需求稳健。

尽管产量上升，但由于需求增长更快，全球结转库存预计将连续第三年下降，令食品和燃料两大领域的可用供应趋紧。

乙醇展望：原料与全球贸易流

巴西的甘蔗产量在经历天气因素导致的受挫后预计将反弹4%，随着生产商响应持续的政府激励和更高的强制掺混比例，更大份额的甘蔗产量将被转向乙醇生产。

印度2025年的收成将恢复，受蔗类种植面积扩大和有利的季风条件推动，从而支撑食糖和乙醇的产量，而泰国的扩张也支撑了区域供应。

这些变化确保全球继续保持过剩，即便产量上升，也使乙醇原料价格保持稳定。

运费、政策波动与市场风险

全球植物油贸易预计将随着亚洲买家补充库存而增长，但红海物流中断以及新的过境费用在近几个月已将航运成本推高至多24%。

高企的海运费率和区域性碎片化的监管环境支撑了生物燃料原料价格，同时在贸易流变化之际，出口市场的竞争愈发激烈。

展望未来，宏观经济不确定性、运费成本以及天气波动将持续对生物燃料的成本结构和供应可靠性构成风险。

2026年生物燃料需求能否继续增长将取决于政策支持和监管确定性，而这又受到原料供应趋紧、航运成本上升以及市场波动的影响。