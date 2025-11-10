消息人士称，泰国茉莉香米（Hom Mali）价格跌至近八个月低位，进一步下跌空间有限

标普全球大宗商品旗下普氏11月10日数据显示，随着新作上市，泰国茉莉香米100% B级价格已跌至接近八个月低点。

普氏于11月10日评估2025/26年度泰国茉莉香米100% B级价格为FOB整箱装运922美元/吨，环比下跌145美元/吨，但同比上涨83美元/吨。上一次低于这一水平是在3月17日，当时FOB整箱装运价格为909美元/吨。

尽管近期跌势陡峭，但市场参与者认为，由于主要稻米产区遭受洪水造成的作物损害，进一步下跌的空间有限。

据多家当地媒体援引地理信息与空间技术发展署（GISTDA）报道，受台风“海鸥”（Kalmaegi）影响，北部多条河流来水量大，昭披耶河拦河坝被迫加大下泄，曼谷及其邻近省份的洪水风险上升。台风“海鸥”于2025年11月上旬袭击泰国，给泰国上部地区带来强降雨，并可能引发突发性山洪，起始于东北部，随后扩散至东部、中部和北部地区。

尽管存在对洪水的担忧，业内官员称，对作物状况和价格的总体影响或有限。

泰国大米出口商协会副秘书长Wanniwat Kitireanglarp在接受普氏采访时表示：“我们承认，近期泰国的洪水对作物状况造成了一定影响。然而，这种影响并没有很多人设想的那么严重。在大多数地区，洪水是短期的，而非长期存在。只有少数地区经历了可能对作物造成重大损害的长期洪涝。事实上，当水自然流入并退去时，反而有助于提升土壤肥力，惠及稻田。”

他补充说，就价格走势而言，“目前没有充分理由认为泰国大米价格会走弱。不过，我们仍需在接下来的5–10天内监测形势，观察洪水是否会加剧。我们正接近最后一波季风，而主要水库已经接近满蓄水平。因此，当局必须向昭披耶河水系持续泄洪。这意味着一旦下雨，上游几乎没有空间蓄水，因此在此期间河流水位将保持在较高水平。”

他指出，尽管降雨强烈，今年的水资源管理仍然高效，因此，大多数地区不太可能会出现超过10天的长期洪涝或积水的情况。

美国是泰国Hom Mali香米的重要市场之一，这种大米以其柔软的口感和标志性的香气而闻名。尽管美国政府对从泰国进口的商品实施了19%的关税，但由于美国消费者对这一品种的忠诚，需求仍然活跃。

美国政府已对从泰国进口的商品设定19%的关税，自8月1日起生效。

根据泰国大米出口商协会的数据，美国是泰国大米的第二大买家，2025年1月至7月进口了491,987吨。这比去年同期增长了5.7%。

一位位于曼谷的卖家表示，洪水已影响到收割和种植。“由于持续季风引发的洪水，新季Hom Mali的价格已出现反弹。当前正在收割Hom Mali的东北部出现了作物受损，而中部地区下一季的播种也受到严重洪灾影响。”该卖家补充称，仍在监测洪水在近期将如何影响作物和价格。

另一位位于曼谷的卖家指出，收割可能会延迟。“降雨可能会使泰国Hom Mali的收割比往常更晚。”

不过，市场仍显不确定，情绪不一，各方仍在评估当前形势。第三位常驻曼谷的出口商表示：“部分地区的作物可能已经受损。我们还不知道损害的程度。我认为如果未来两周价格不再下跌，之后大概也不会再跌了。”

随着泰国应对洪水影响并迎来新作上市，茉莉香米（Hom Mali）市场预计将继续受到全球买家的密切关注，尤其是在美国，买家在供给担忧与强劲的国际需求之间寻求平衡。