棕榈油产量增加、B50生物柴油强制规定的不确定性拖累价格

受市场消化来自主要供应国印度尼西亚的产量预测上调，以及对其雄心勃勃的生物柴油强制掺混扩张可行性日益存疑的影响，马来西亚棕榈油期货在10月29日午后交易中下跌1.6%，至4,245马来西亚林吉特/吨（1,012.52美元）。

分析师和市场参与者称，基本面疲弱正拖累马来西亚商品交易所的基准棕榈油期货，该合约本周持续走低，目前较10月9日触及的年内高点1,090美元/吨已下跌7.5%。

印尼能否在2026年落实其提高至B50的生物柴油掺混令仍笼罩在不确定性之中，而其棕榈油行业协会预测今年产量将增长10%。植物油经纪商Sunvin Group研究主管Anilkumar Bagani于10月29日对普氏表示，10月28日中国RBD棕榈清油、大连商品交易所豆油与郑州商品交易所（ZCE）菜籽油期货出现抛售，芝加哥期货交易所（CBOT）豆油期货亦走弱。

据交易所数据显示，10月29日下午盘交易时段，大连豆油主力合约下跌1.29%至8,098元/吨（1,140.68美元），其棕榈油合约下跌2.02%至8,802元/吨。

由于在全球植物油市场争夺份额，棕榈油的价格通常会追随竞争性食用油的价格走势。

印尼计划将其以棕榈油为基础的生物柴油掺混比例强制要求在2026年从40%提高至50%，这引发了对植物油市场供应趋紧的担忧，因为该国占全球植物油出口的33%。

马来西亚巴生港植物油经纪商Pelindung Bestari的董事Lingam Supramaniam表示，这是来自马来西亚和印尼的生产消息叠加的结果，因为两国的产量都突然激增。

马来西亚出口方面，据货运调查机构ITS和Amspec的数据，10月1日至25日棕榈油出口装运量环比下降约0.3%–0.4%，进一步强化了需求走弱的预期。

Supramaniam表示，马来西亚的产量预计环比增长5%，而出口可能较上月小幅增加。

南部半岛棕榈油厂商协会10月28日的数据显示，10月前25天的产量较9月同期增长2.8%。

印尼许多行业参与者和农民组织抱怨B50掺混强制令带来的额外负担，这可能会将印尼政府的B50计划推迟至2027年。此外，常驻印度的植物油分析师Tushar Agarwal对普氏表示，马来西亚当前产量强劲，10月底库存可能升至250万吨。

10月28日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的毛棕榈油FOB印尼估价为1,175美元/吨，较前一日下跌0.45%。