越南香米价格因出口需求低迷和菲律宾进口禁令跌至三年低点

市场消息人士10月16日对普氏表示，受出口需求疲弱和交易活动有限的影响，越南香米价格跌至将近三年来的最低水平。

持续的疲软凸显越南大米贸易放缓，在出口需求低迷的背景下，出口商难以拿到新的订单。由于来自主要目的地的新订单寥寥，预计直至2025年最后一个季度，整体出口活动仍将低迷。

标普全球大宗商品旗下普氏10月16日对越南5%破碎率香米的估价为430美元/吨FOB，环比下跌14美元，为自2022年9月26日以来的最低水平，当时该品种估价为430美元/吨FOB。

这一跌势反映出亚洲大米市场的整体疲弱，越南的主要买家菲律宾近期基本缺席市场。

8月上旬，作为全球最大的大米进口国之一，菲律宾决定自9月1日起暂停大米进口60天，以支持在收获季因价格下跌而受到影响的国内农民。

10月上旬，农业部长Francisco Tiu Laurel Jr.表示，大米进口禁令将延长至2026年4月，但在1月份将有一个有限例外，届时将允许约30万吨大米入境以补充供应，此举是为保护当地农民并更严格管理该国大米供应的更广泛努力的一部分。

胡志明市一位出口商表示，本周越南国内大米市场依旧清淡，受菲律宾大米进口禁令影响，采购放缓，许多仓库都在观望。来自柬埔寨的稻谷流入有限，加之越南秋冬季稻作尚未进入高峰期，整体交易低迷。

截至10月13日，越南秋冬季稻作已收割28%，预计收割高峰将出现在10月底至12月。

胡志明市一位贸易商称：“总体来看，各产地、各等级的大米价格都处于低位，DT8也不例外。菲律宾和非洲是DT8最大的市场。菲律宾至少在今年年底前禁止进口，非洲的主要合同也已签订或正装运，计划在圣诞节前到港。因此，未来几个月不太会出现大的新增需求。”

尽管如此，一些市场参与者认为价格可能不会再大幅下跌。

胡志明市另一位出口商表示：“现在价格太低了，应该很快会反弹。菲律宾没有周全规划就出台了禁令，越南短时间内有些措手不及。但低价会触发一些销售，不可能一直跌下去。我认为香米不会跌破420美元/吨这一水平。”

与此同时，据标普全球大宗商品的数据，预计越南在2025-26销售年度的大米出口量为740万吨，同比下降8.64%。