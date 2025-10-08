国际能源署：因生物燃料需求冲击植物油供应 欧盟和美国废油进口激增20倍

国际能源署（IEA）于10月7日发布的最新《可再生能源2025》报告称，随着生物燃料需求超过植物油供应，欧盟和美国的废油进口量自2020年以来激增20倍，这加大了对全球生物燃料原料市场的压力。

该机构预计，到2030年生物燃料原料需求每年将达到8.25亿吨，较2024年水平增长25%。到本十年末，预计生物燃料将占全球植物油产量的27%，并占预计的废弃和残渣油供应的80%。

废油贸易激增

IEA称，欧洲和美国进口的废油中，近60%来自中国和印度尼西亚，突显了供应链动态的全球性。

该机构警告称：“这些进口增长的规模和速度引发了对供应欺诈的担忧。”并指出，随着可再生柴油和可持续航空燃料生产加速，美国已从2021年的废油净出口国转变为净进口国。

IEA表示，原料紧缺正受到多重因素驱动：欧洲日益收紧的可持续航空燃料（SAF）强制规定（到2030年实现6%掺混）、海运生物燃料要求，以及以绩效为基础、奖励低碳强度燃料的政策；在这类政策下，由于废弃油脂具有更优的全生命周期排放特征而格外受青睐。

区域供应战略分化

IEA表示，尽管全球原料进口依赖度仍然较低，约为10%，但清晰的区域性格局正在显现。印度尼西亚和巴西维持强劲的国内原料可得性，生产与当地棕榈油和甘蔗供应密切相关。

相比之下，欧洲和美国市场越来越依赖进口来满足雄心勃勃的可再生燃料目标。

欧洲仍然是废弃和残渣油的最大需求中心，不过东南亚的消费也在上升，以供应新加坡不断增长的炼油产能。

供应压力已体现在价格上：据标普全球大宗商品旗下普氏的数据，欧盟废弃与残渣油脂价格在2025年7月升至两年高位，而在更高的掺混义务以及优先国内原料的政策推动下，美国豆油期货上涨20%。

政策应对力度加大

欧盟和美国都通过强化监管措施来应对供应链方面的担忧。

IEA的报告称，欧盟委员会推出了生物燃料联盟数据库，以提高可追溯性并防止重复计算；同时，作为主要国际认证体系的ISCC暂停了超过130家公司的证书并收紧了审计程序。

在美国，近期的One Big Beautiful Bill Act取消了对进口生物燃料以及使用进口原料生产的生物燃料的税收抵免，但加拿大和墨西哥来源除外。

拟议的可再生燃料标准更新也将把使用进口原料生产的燃料的信用价值减半。

IEA表示：“不过，由于生物柴油、可再生柴油和SAF已经超额遵守RFS规定，这些政策调整预计不会使生物燃料使用量较去年的预测发生显著变化。”

先进原料路径

尽管废弃和残渣油面临供应约束，先进原料路线仍然有限。

在IEA的加速情景下，纤维素乙醇和费托合成燃料的使用预计将几乎翻两番，但到2030年也仅将达到4,500万吨/年。

报告指出：“在基准情景下，醇类和木质纤维素生物质预计仍将是小众原料，主要在英国和欧盟使用。”并强调将下一代生物燃料技术实现规模化仍面临持续挑战。

可持续航空燃料生产

尽管到2030年仅占原料总需求的2%，可持续航空燃料（SAF）生产却正对本已紧张的废弃物和残渣油供应施加越来越大的压力。

IEA预计，废油将因其全生命周期排放较低且符合CORSIA和ReFuelEU Aviation法规的要求，占到SAF原料的55%。

公路运输生物燃料与航空业的SAF为争夺相同的溢价原料而展开的竞争，预计将在整个十年内加剧价格压力。

加速情景要求战略干预

在IEA的加速情景下，若生物燃料需求比基准预测高出30%，到2030年，总原料需求将额外增长1.25亿吨/年，达到9.5亿吨。

该机构表示：“实现这一加速路径将需要额外1.25亿吨原料供应，但植物性、废弃物和残渣类的脂肪、油和油脂的需求本已尤其旺盛。”

IEA指出，实现这些目标需要协调一致的战略，重点强调提高土地利用效率的做法，如产量优化、间作、序贯种植，以及在边际或退化土地上耕作，同时扩大依赖更为多样化原料来源的新兴技术的规模化应用。

市场展望

尽管存在供应限制，IEA仍对生物燃料需求增长维持积极展望，预计到2030年新增消费将达到430亿升。

然而，该机构指出：“数家生产商——尤其是生物柴油、可再生柴油和可持续航空燃料的生产商——在2025年仍然面临从紧张到为负的利润率。”

IEA称，随着各国政府日益从基于体积的强制性指标转向奖励温室气体减排的框架，预计到2030年，绩效导向型标准将支撑生物燃料总需求的三分之一，高于2024年的不到20%。