乌克兰玉米价格在收割推进、需求放缓之际跌至2025年低点

在新季收割推进以及目的地国家需求放缓的推动下，乌克兰玉米价格已降至2025年内最低水平。

普氏10月6日评估的乌克兰玉米FOB POC价格为213美元/吨，适用于灵便型货物，装船期为11月3日至17日。这意味着在两个月内下跌了28美元/吨，从8月6日的241美元/吨回落。乌克兰玉米此前于2024年12月4日达到过这一水平。

来自乌克兰的新季作物于10月开始在市场上到货，因预计本季产量较高导致供应增加而定价较低。这与上一产季形成对比，当时由于供应有限，新作价格高于旧作。

起初，价格因不利天气导致的收获延误而上涨。然而，随着收割推进，叠加来自包括土耳其和埃及在内的主要目的地国的需求放缓，价格已开始回落。

一位来自乌克兰的卖家表示：“收割进度仍然缓慢，但不管怎样还是在进行。导致FOB价格下降的主要因素是需求放缓。”

在FOB市场上，9月29日的竞争性递盘为215美元/吨，10月6日降至210美元/吨。11月装船的乌克兰玉米在10月6日以213美元/吨成交。

市场参与者还指出，因收割延迟而偏高的运至港口的玉米CPT价格也在逐步回落。据报，玉米运至乌克兰港口的CPT价格约为205美元/吨。

土耳其本地玉米收获的推进压低国内价格，进一步限制了对乌克兰玉米的需求。此外，土耳其甚至在新作物现货可供之前就采购了几批乌克兰玉米货物，导致土耳其买家的需求放缓。

一位来自土耳其的买家表示：“当地收割已经开始，国内价格正日渐走低。”这位买家补充称：“当进口到货时，将在一段时间内与本地收成叠加，出现过剩。我们想知道届时的价格会是多少。”

一位来自土耳其的进口商表示：“随着土耳其收获季进入中期，价格正在走低。”该进口商还表示，预计CIF和FOB市场的价格将进一步下跌。

与此同时，在包括埃及和西班牙在内的其他目的地市场，来自其他原产地（如南美和美国）的玉米具有竞争力的价格限制了乌克兰玉米的竞争力。然而，埃及的一些主要玉米买家表示，他们于上周购买了本季首批来自乌克兰的货物。

目的地国家的市场参与者预计，由于预期供应充足，乌克兰玉米价格将维持低位，从而使其在全球玉米市场上仍能与其他原产地保持竞争力。