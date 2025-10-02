美印贸易谈判进行之际，印度谷物行业抵制美国玉米进口

印度农业和乙醇行业的参与者对可能从美国进口玉米表示担忧，因为正在进行的双边贸易谈判包括讨论购买美国谷物用于乙醇生产。

行业相关方警告称，此类进口可能破坏印度国内农业生态体系以及国家的自立自强。

这一情况出现之际，印度正面临特朗普政府要求其向美国农产品开放市场的压力。9月，商务部长Howard Lutnick批评印度在人口达14亿的情况下，仍未进口“哪怕一蒲式耳玉米”。

在印度，用于掺混的乙醇生产中，谷物占比超过一半。

贸易谈判加速推进

自8月份美国对印度进口的俄罗斯石油征收25%的惩罚性关税以来，贸易谈判愈演愈烈，与既有措施叠加使总关税达50%。

在9月22日至24日商务部长Piyush Goyal赴美访问期间，印度官员承认“已提出新的提议”，其中包括为乙醇生产采购玉米的讨论。据这些官员表示，这是自惩罚性关税实施以来的首次高层接触，谈判目标是在2025年秋季前至少敲定双边贸易协定的部分内容。

不过，国内行业消息人士仍对这类进口的可行性表示怀疑。

Maa Sheetla Ventures的董事Navneet Agarwal和Tushar Agarwal表示：“美国正在敦促印度进口转基因玉米，但印度自始至终都在抵制。将进口的转基因玉米用于生产乙醇会削弱我们的利益，使我们继续依赖能源进口，这与建设国内产能、成为能源净出口国的目标背道而驰。”

他们补充说：“进口转基因玉米威胁水稻生产，损害印度农民利益，并对粮食安全和农村经济构成长期风险。”

多个行业面临潜在影响

受影响的不仅是玉米生产商，还有稻米行业，后者可能因玉米供应增加而遭受重大冲击。

印度大米出口商联合会副主席Devasish Garg警告称，进口低成本的美国转基因玉米将加剧印度清理近4,400万吨过剩碎米的困境。

Garg 补充道：“在稻谷采购价约为23卢比/千克（10美分/磅），而成品大米价格达到40卢比/千克（18美分/磅）的情况下，负担将落在纳税人身上。更便宜的转基因玉米将削弱清库努力，并加剧经济压力。”

一家位于赖布尔的乙醇生产商表示，美国玉米进口将深刻影响印度的大米产业，并指出玉米副产品与酒糟粕行业的联动可能扰乱现有供应链。

“在需求疲软、大米价格停滞之际，玉米进口将进一步伤害农民利益，”该制造商说。

在这一担忧的背景下，印度大米价格正持续走低。普氏于9月30日评估印度5%蒸谷米FOB价为339美元/吨，较上月下跌10美元，而5%白米月环比下跌9美元至366美元/吨 FOB。

印度乙醇面临产能过剩

潜在的玉米进口讨论与印度乙醇行业面临的现有挑战同时出现。谷物乙醇制造商协会主席CK Jain近日表示，2025-26（11月-10月）供应年度可能“非常艰难”，由于产能过剩问题，多达一半行业面临成为不良资产的风险。

Jain说：“谷物基乙醇产能已达180亿升，预计今年还将新增7亿升，”并指出需求仍只有105亿-110亿升。产能利用不足对小型工厂打击最大，因为印度60%的产能来自日产100千升、单位生产成本更高的装置。

换算表：乙醇

受损食用粮 – 1吨 250升 碎米 – 1吨 440升 甘蔗汁 – 1吨 76升 B重糖蜜 – 1吨 300升 C重糖蜜 – 1吨 217升 玉米 – 1吨 380升 乙醇 – 1吨 1,270升

来源：美国农业部

一家位于北阿坎德邦的乙醇生产商将进口担忧与作物影响联系起来称：“玉米进口既影响玉米也影响大米。我们不使用转基因作物——这对印度农民构成严重威胁。”

监管和经济障碍仍存

尽管存在贸易谈判压力，美国玉米进口仍面临重大障碍。印度禁止转基因作物进口，而美国玉米中有94%为转基因品种。

该国的关税结构规定：对不超过50万吨的玉米进口征收15%关税，超过该门槛税率跃升至50%。

普氏的分析显示，美国玉米成本仅为印度玉米的70%（未计运费），这引发了可能影响印度国内农民的倾销担忧。

乙醇副产品折算率

酒糟粕产量 每1吨谷物生产0.313吨酒糟粕 玉米油产量 每1吨玉米0.029吨玉米油

来源：美国农业部

进口替代的论点在政策圈中也颇具影响力。印度的乙醇掺混计划旨在通过国内生产每年节省高达100亿美元的外汇，而玉米进口可能与这一目标背道而驰。

印度曾是玉米净出口国，但在乙醇需求上升的背景下，如今每年进口约100万吨。尽管如此，国内产量正在跃升，政府数据显示，2025年玉米种植面积同比增长逾10%，达到231万公顷。