印度交通部长：随着糖和谷物原料产量过剩，乙醇产能提升，印度考虑出口乙醇

印度交通部长Nitin Gadkari于9月24日表示，该国应开始出口乙醇，因为糖、小麦、玉米和大米的产量过剩导致了乙醇产能超过国内掺混需求，就在前一天，国有石油公司为2025/26供应年度发布了首轮乙醇招标。

Gadkari在新德里举行的生物能源与技术国际会议暨展览会上表示：“现在是印度面向未来发展的时刻。我们需要减少进口、增加出口。就乙醇过剩而言，国家目前是要我们出口乙醇。”

招标与过剩前景

石油营销公司于9月23日发布招标，拟为2025/26乙醇供应年度（11月至次年10月）采购1,050万千升无水乙醇，并根据原料设定653-745美元/立方米的基准收购价。过剩稻米制乙醇定价为680美元/立方米，高于一年前的约660美元/立方米。

政府官员估计，为在全国范围实现汽油统一20%掺混，印度在2025/26乙醇供应年度将需要1,200万千升乙醇，其中约450-480万千升将来自甘蔗基原料。

截至6月30日，产能已达182.2亿升/年，印度已提前五年实现其E20掺混目标，在本供应年度截至7月的平均掺混比例为19.05%。

农业与政策影响

Gadkari称，乙醇每年使农民收入增加约4,500亿卢比（约54亿美元）。他指出，玉米在获批用于乙醇生产后，价格已上涨逾一倍。他补充说，目前70%的乙醇产量来自过剩谷粮。

该部长还强调了利用稻草生产乙醇和生物压缩天然气（Bio-CNG）的计划，现有500座工厂在开发建设中，旨在同时解决德里地区秸秆焚烧造成的污染问题并推动能源多元化。

市场基准价

在乙醇-柴油试验收效有限之后，政府也在考虑异丁醇-柴油掺混。异丁醇具有更高的能量密度和更好的发动机兼容性，可与乙醇形成互补，并有助于丰富印度的生物燃料组合。

9月24日，亚洲乙醇市场较前一日走低，燃料级和工业级价格均下跌。

根据9月21日公布的海关数据，中国8月出口乙醇291万升，较7月的226万升增长28.7%。

9月24日，亚洲燃料乙醇基准价格追随美国期货走势，CIF菲律宾报618美元/立方米，较前一日下跌67美分/立方米。

芝加哥终端乙醇现货基准较前一日下跌1美分，收于1.898美元/加仑，连续第四日走低。

由于市场交投有限，普氏9月24日评估的工业级B类乙醇CFR蔚山价为635美元/立方米，较前一日下跌4美元/立方米。