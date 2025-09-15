贸易商称，韩国2025年第五次非洲猪瘟疫情不太可能震荡国内猪肉市场

9月14日，京畿道涟川郡宣布爆发非洲猪瘟，市场人士认为，短期内不太可能导致韩国国内猪肉价格波动。

一位首尔贸易商表示，价格影响有限是因为受影响的猪群规模相对较小。

该贸易商说：“涟川大约有127,000头生猪，这只是韩国超过1,100万头生猪中的一小部分。”

另一位当地市场参与者表示，“政府已经减少了预防性扑杀措施”，这可能会防止猪群供应急剧减少，并有助于稳定韩国国内猪肉的价格。

根据韩国畜产品质量评价院的数据，9月14日韩国国内猪五花肉的平均零售价为每100克2,752韩元（1.98美元）。

韩国农业、食品和农村事务部于9月14日晚宣布，在涟川的一个养猪场检测到非洲猪瘟疫情，这是今年全国第五例，也是两个月内京畿道的第二例。

受影响的农场饲养了大约1,000头生猪。

此次疫情爆发前，7月16日已有一宗前例，京畿道坡州市一家饲养2,500头生猪的农场也检测出非洲猪瘟病毒。

今年韩国的首两例非洲猪瘟分别在1月和3月被检测出，均出现在京畿道杨州市的农场，分别饲养了5,000和6,000头生猪。

一位消息人士表示：“最新的案例表明，整个韩国正面临持续的生物安全问题。京畿道是一个重要的农业区，其地理特征，包括主要山脉，为野猪迁徙提供了便利，从而传播了这种疾病。”

为应对疫情，相关部门已派遣流行病学调查小组前往涟川农场，并开始扑杀猪群。

涟川郡及周边五市——坡州、东豆川、杨州、抱川、铁原——已实施48小时的停工令，暂停农场、屠宰场及饲料厂的工人和车辆的通行。

虽然非洲猪瘟不影响人类健康，但这一疾病带来的高死亡率以及缺乏疫苗或治疗方法可能会扰乱生猪供应。