洪水危及巴基斯坦大米出口，供应紧张，竞争加剧

巴基斯坦旁遮普省的严重洪水给该国的水稻作物带来了不确定性，市场消息人士9月11日告诉普氏，这引发了对供应有限、运输延误和价格上涨的担忧。

旁遮普是巴基斯坦最大的水稻生产省份，而信德省是第二大省份。信德的作物迄今未受影响，但交易商正在密切关注局势，因为洪水可能在未来几天流向下游。

一位来自卡拉奇的贸易商表示：“信德的作物尚未受到影响。旁遮普的洪水主要流入印度河，目前还没有溢出。让我们看看本周的情况，因为这些异常降雨预计将在[9月12日]结束。”

旁遮普位于信德的上游，在季风降雨量大的时候，旁遮普的洪水往往会导致巴基斯坦的主要河流——印度河——的水位上涨。过多的水溢出并流入下游信德省，对该省的田地构成威胁。

巴基斯坦气象局预测，本月剩余时间大部分地区的降雨量将保持正常或略高于正常水平，特别是在旁遮普东北部和信德南部。

稻谷到货量预计仍将有限

9月市场到货量预计仍将有限，一些出口商表示，10月和11月的运输也可能面临中断。

卡拉奇一位出口商表示：“目前，我们无法提供任何报价。即使我们报价，我们能提供的量也十分有限，而且下一季作物的状况仍然未知。此外，我们正与品质更优的泰国大米展开激烈竞争，其价格目前极具竞争力。即使今天5%破碎率白米的报价为370美元/吨FOB，也没有买家愿意购买，因为泰国同品种大米的价格约为350美元/吨FOB。”

9月11日，普氏评估巴基斯坦白米为365美元/吨FOB，泰国5%破碎率白米为较低的355美元/吨FOB，而缅甸5%破碎率白米为319美元/吨FOB，整箱装运。

另一位卡拉奇出口商补充道：“本地采购的到货似乎有所延迟。因此，我将通知买家，从现在起，9月底到10月中旬的发货可能出现延误。希望不会进一步推迟。”

出口商转向缅甸大米以履行合同义务

由于国内供应紧张，巴基斯坦出口商已转向其他供应来源以履行合同义务。消息人士称，位于新加坡和迪拜的出口商正在积极从缅甸以有竞争力的价格采购白米，以弥补原本计划从巴基斯坦进口的货源。

上周，巴基斯坦出口商与缅甸达成了两宗交易，以约330美元/吨FOB价格采购5%破碎率白米和以280美元/吨FOB价格采购25%破碎率白米（相对精磨品种）。

市场参与者指出，5%破碎率白米被购买用于运往马来西亚和其他买家，而25%破碎率白米则被购买用于运往马达加斯加的塔马塔夫。

据贸易商称，一些原定于10月运往马来西亚的货物现已重新排期至12月，出口商在供应紧张和作物到货延迟的情况下努力履行合同承诺。

前景展望

旁遮普的洪水损害程度尚不清楚，需待洪水退去后才能全面评估。如果作物损失严重，巴基斯坦可出口的盈余可能进一步缩减，导致2025年第四季度供应紧张。

同时，泰国大米的竞争预计将影响巴基斯坦在关键亚洲市场获得新订单的能力，因其价格较低且被认为质量更优。

目前，出口商依赖缅甸供应来履行近期承诺，但持续的货运延误和国内作物的不确定性可能在未来几个月考验巴基斯坦的竞争力。

标普全球大宗商品最近的预测显示，巴基斯坦在2025/26营销年度将生产935万吨大米，较前一年下降3.8%。

预计2025/26营销年度的大米出口量为520万吨，同比下降约9%。