尽管实施了成本控制措施，高昂的饲料价格仍可能冲击印尼家禽市场

随着雅加达加大力度缓解印尼家禽养殖户的饲料成本压力，市场参与者本周表示，此次价格缓解可能仅是短暂的，因为当地的玉米收获供应减少，且当地的下游需求将短暂得到支撑直到年终假期。

据市场消息人士称，8月底印尼国内玉米价格达到7,000印尼盾/千克（425.82美元/吨），远高于亚洲进口玉米价格。8月25日，标普全球大宗商品旗下普氏评估CFR东北亚玉米价格为238美元/吨，为一个月来的高点，但仍比印尼国内玉米价格低180多美元/吨。

市场参与者表示，自上周末以来，国内价格有所下降，成交价约为6,300-6,400印尼盾/千克（383-389美元/吨），因为政府指示玉米贸易商将库存投放市场以平抑价格。

然而，价格仍远高于亚洲进口价格。9月10日，普氏评估CFR东北亚玉米价格为236美元/吨。

成本控制措施

一些市场参与者表示，为了控制饲料成本，印尼将通过其政府附属的畜牧公司Berdikari在2025年进口60万吨饲料小麦，以应对国内玉米供应紧张的局面。

泗水一家饲料厂商表示，进口饲料几乎全部被饲料厂和大型家禽综合企业购买了。

与此同时，印尼政府启动了食品供应和加工稳定计划，以5,500印尼盾/千克的补贴价格分配52,400吨饲料玉米，以支持家禽养殖户。

印尼国家粮食局9月8日表示，该措施将缓解价格压力，因为市场上的玉米价格为6,599印尼盾/千克，比消费者参考售价5,800印尼盾/千克高出13.78%。

家禽价格

除了成本控制措施外，农民们可能还会从家禽行业价格的上涨中获得一些支持，尤其是肉鸡和鸡蛋价格。

当地一家家禽综合企业表示，肉鸡的平均价格已从一个月前的17,000印尼盾/千克上涨至9月3日的20,000印尼盾/千克。

当地另一位行业消息人士表示，随着年终假期临近，对鸡肉的需求正在上升。根据雅加达商品信息，鸡蛋价格也有所上涨，平均成本从一个月前的26,000印尼盾/千克上升到9月10日的28,000印尼盾/千克。

该家家禽综合企业表示，导致价格上涨的一个关键因素是孵化阶段的收获过程延迟，导致日龄雏鸡的供应减少。饲料成本仍然居高不下，也导致家禽养殖户的日龄雏鸡价格上涨。

饲料价格上涨风险

然而，当地消息人士表示，售价合理的家禽以及补贴可能仍显不足，因为“分配的数量未能满足市场需求。”

此外，当地行业人士指出，随着最后一个活跃产区——望加锡的玉米产量开始减少，将国内玉米价格维持在当前的6,400印尼盾/千克水平可能存在挑战。

泗水的这家饲料厂商说：“现在最后的收获区是望加锡。其供应量已经开始减少。因此，望加锡的价格将很快回升到6,000印尼盾/千克以上，这意味着那里的贸易商不能以低于6,400印尼盾/千克的价格出售到爪哇。”

这家饲料厂商补充道：“东爪哇要到11月才会有收成。希望[玉米]库存能撑到Berdikari进口的饲料小麦到来，帮助缓解价格。”

此外，中央统计局预计，由于害虫、作物病害叠加不利天气因素，第三季度玉米产量将同比下降21.57%至360万吨。这些国内玉米主要用作动物饲料。