资料：印度农业和海鲜行业面临8月27日起50%的美国关税冲击

从8月27日起，印度的农业、海鲜和生物燃料行业将面临对美出口额外25%的关税，因为美国计划将整体关税提高到50%。这可能导致印度的主要出口产品，如虾类，在市场上失去竞争力。

美国总统唐纳德·特朗普对来自印度的进口商品征收25%的关税，并加征额外的“惩罚性”关税，理由是印度的高贸易壁垒以及与俄罗斯在能源和国防方面的持续联系。

美国国土安全部在8月25日的一份官方通知中确认，对印度进口商品加征25%的关税，自8月27日东部标准时间凌晨12:01起生效。

2024年，农产品约占美印贸易总额的5%。

根据美国贸易代表办公室（US Trade Representative）的数据，2024年美印之间的商品贸易总额估计为1,289亿美元。

美国农业部的数据显示，2024年美印之间的农业贸易额为62.1亿美元。2025年1月至6月，农业贸易扩大至34.7亿美元，而去年同期约为28亿美元。

贸易

分析师估计，印度近70%的出口面临美国新关税的风险。印度出口商已经开始在中国、日本、欧盟和英国寻找买家，同时他们也在赶在8月27日截止日期前加紧发货。

海鲜

海鲜板块是农业贸易中最大的板块。

虾是印度最大的海产品出口，也是对美国出口的最大单项，占其虾出口总量的40%以上。

在2024/25财年（4月至3月），印度出口了总值51.7亿美元的虾类产品。目前，关税接近50%，这可能会导致出口量减少并削弱定价能力。

关税预计将使印度虾的综合税率达到近60%，这将显著削弱印度相较于厄瓜多尔的成本优势。厄瓜多尔对美国的进口税为18.8%（为15%的关税和3.78%的反补贴税），越南为20%，印尼为19%。

大米

市场参与者预计，由于巴基斯坦将部分出口量转向满足美国需求，印度巴斯马蒂大米对欧洲的出口量将增加。

由于欧洲超过一半的进口由巴基斯坦（54%）供应，其余46%来自印度，欧洲可能会因这种贸易形势而受益。

市场消息人士称，欧洲将有两个主要且具有竞争力的采购选择，这可能使其能够以优惠的条件获得供应。

印度在2024/25财年向美国出口了总值3.37亿美元的巴斯马蒂大米。

农户和燃料

美国谈判代表继续寻求进入印度市场，涉及乳制品、转基因玉米和大豆等产品，而这些产品被印度视为政治“红线”。印度农民团体仍对此持反对态度，担心会影响生计、小农户以及与牲畜相关的敏感问题。印度总理纳伦德拉·莫迪重申，农民和渔民在贸易谈判中仍然是“不可触碰的群体”。

根据美国农业部海外农业服务局（USDA FAS）的数据，印度的乙醇产能在2024年上升至181亿升，而消费量达到71亿升。美国农业部生物燃料年度报告指出，美国在2024年向印度出口了总值4.2亿美元的乙醇，用于工业和化学用途，而美国供应的乙醇对这些行业至关重要，因为任何中断都可能导致制药和化学供应链趋紧。

根据USDA FAS的数据，曾经是亚洲最大玉米出口国的印度在2024年成为净进口国。市场估计显示，印度的进口量可能在2025年达到100万吨，而出口量可能下降到45万吨。

美国的关税威胁到总值50亿美元的加工食品和蛋白质出口到美国，其中包括瓜尔胶、豆类、植物蛋白、大豆卵磷脂和香料。根据印度香料委员会的数据，2024年印度向全球出口了总值47.2亿美元的香料，美国是前三大买家之一。2023/24财年，印度对美国的乳制品出口量为9.4万吨，总值1.8亿美元。

基础设施

海鲜出口商正在以较低的利润率将货物转向欧洲和中国，但订单量仍然很少。市场消息人士称，安得拉邦的一些虾农在连续的价格崩溃后已转向养鱼。一位分析师表示，一些虾加工厂已开始寻求认证以符合中国的新辐射和食品安全规定以及日本严格的HACCP要求。

由于出口商等待关税政策明朗化而推迟发货，冷链和仓储基础设施面临压力。当地报告显示，2025年8月，主要枢纽（如维沙卡帕特南和金奈）的冷冻海鲜冷库利用率已超过90%，因为出口商推迟了发货。

大米出口商已将货物转向欧洲和非洲，但在坎德拉和蒙德拉港口面临运力瓶颈。专家警告称，短期内出口可能放缓，但印度的质量优势或将保住其在优质巴斯马蒂米市场的份额。一些行业消息人士警告称，坎德拉和蒙德拉的持续拥堵可能会延误发货并削弱印度的优质巴斯马蒂大米优势。

美国乙醇行业看好印度快速扩大的混合计划，视其为重要机遇。然而，印度优先考虑国内的糖和玉米供应。

价格