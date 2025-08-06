美国将印度关税上调至50%，重点关注关键食品、燃料和原料贸易流

美国对所有印度商品加征25%的关税，使这一美国最大贸易伙伴之一的实际关税率翻倍至50%。

此举聚焦于印度的出口行业，涵盖生物燃料、乳制品、蛋白产品和精炼石油。

美国总统唐纳德·特朗普在8月6日通过行政命令宣布了这一关税，此前几天白宫宣布对印度征收25%的基础关税和“俄罗斯惩罚性”关税。

由于这一最新举措，几乎所有印度出口产品——包括食品、燃料和原料商品——现在都面临着美国在全球范围内最高的贸易壁垒。

根据该命令，新的关税将适用于所有进入美国的印度商品，自签署后21天开始生效，但不包括过境商品。

农业、乳制品、生物燃料

新的50%税率影响了印度关键的农产品和加工领域，如虾、大米、瓜尔豆胶、加工豆类、香料和植物蛋白等商品。这些商品依赖于具有竞争力的定价和高效的物流运输进入美国港口。

印度长期以来对美国原产的谷物、乳制品和乙醇保持着严格的进口壁垒，包括对乙醇的等效关税壁垒，对乳清、奶酪和奶粉征收30%-50%的关税，以及对玉米、家禽和豆粕实施严格的SPS标准和标签规定。

这些是特朗普在其关税理由中提到的具体“令人反感”的贸易行为之一。

美国乳制品和玉米贸易团体多次指出印度市场封闭，而印度则辩称其立场是为了保护小农。

印度行业团体警告称，这种针锋相对的态度可能会破坏印度对美国874亿美元的出口流，特别是其50亿美元的加工食品和蛋白质出口领域。

精炼燃料、可持续航空燃料、乙醇

印度在全球精炼燃料贸易中的作用也面临压力。根据美国能源信息署的数据，2023年印度向美国出口了价值51.5亿美元的精炼石油产品，使其成为第五大供应国。

这些产品现在面临50%的关税，削弱了印度货物相对于波斯湾和美国墨西哥湾炼油厂的竞争力。

印度有意在国内实现27%的乙醇混合燃料目标。美国炼油商曾被视为在采购、技术和合规方面的潜在合作伙伴——但这一途径现在看来已被阻断。

蛋白质，饲料添加剂

印度的植物蛋白和动物饲料投入品出口，如瓜尔豆粕、大豆衍生物、卵磷脂和加工豆类，可能会面临严峻的价格压力。

全球贸易研究倡议组织（Global Trade Research Initiative）的创始人Ajay Srivastava表示，印度在2025财年向美国出口了20亿美元的虾，占据了9.5%的市场份额。现在这些出口面临50%的关税，而“加拿大的海产继续免税进入。另一个大型供应国智利则仅面临10%的关税。”

Srivastava说：“印度的出口将因此面临阻力。”

这些产品在美国蛋白质终端用户市场中发挥着关键作用，涵盖宠物食品、水产养殖、替代蛋白质以及营养成分等领域。

印度出口组织联合会主席S C Ralhan表示：“这一举措对于印度出口而言是一个严重的打击，我们近55%出口到美国市场的货物直接受到影响。50%的对等关税实际上增加了成本负担，使我们的出口商在竞争中处于30-35%的劣势，相比之下，来自对等关税较低国家的同行则没有这种劣势。”

Ralhan补充说，由于买家在更高的到岸成本下重新评估采购决策，许多出口订单已经被搁置。对于以微型、小型和中型企业为主的大多数行业来说，吸收这一突如其来的成本上升根本不可行。

“利润已经很薄，这一额外打击可能会迫使出口商失去长期客户，”Ralhan说。

贸易重组

最新的贸易摩擦正值美印关系本已脆弱之际。印度此前曾敦促美国降低对皮革、纺织品、乙醇和宝石的关税，而美国则寻求更大程度地进入印度的食品、燃料和科技市场。

一位不愿透露姓名的印度高级贸易官员在接受普氏的采访时表示，局势升级“使国防和能源外交复杂化”，并暗示将转向欧洲、海湾和东亚买家以实现商品多元化。

与此同时，印度储备银行于8月6日将其增长预测下调至6.5%，理由是全球贸易不确定性和关税冲击。行长Sanjay Malhotra警告称，尽管印度的基本面依然强劲，但“外部阻力”仍然难以预测。

他说：“外部需求的前景仍不确定，因为关税公告和贸易谈判仍在持续。”

巴西也面临对美出口50%的关税，该国表示计划召集全球反对特朗普的关税政策，该政策目前包括对咖啡、牛肉和石化产品的关税。总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦表示，他将与印度总理莫迪就贸易问题展开磋商。