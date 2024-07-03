随着新加坡展开漏油事故清理工作，氨毒性成为船运业关注的焦点

6月新加坡巴西班让（Pasir Panjang ）码头发生漏油事故后，氨毒性问题成为关注焦点，因为船运业对风险管理和准备应对未来船用燃料泄漏问题抱有浓厚兴趣，正加倍努力使用清洁燃料以实现海上脱碳。

新加坡是世界上最大的船用燃料加注中心，正在努力争取到2050年实现船运业净零排放，其预计氨将在减少排放方面发挥关键作用，首次船用燃料加注预计最早将于2026年在其水域进行。

业内专家表示，氨作为船用燃料可显著减少二氧化碳排放，其硫氧化物排放几乎为零，且其氮氧化物和颗粒物的减排也能达到类似水平。

然而，氨的毒性和腐蚀性一直是商业规模船用燃料加注应用的主要担忧之一，原因是关于氨、空气和海水相互作用的公开数据有限。

7月2日，新加坡交通部长徐芳达对当地媒体表示，替代燃料所涉及的风险与传统漏油事件所涉及的风险截然不同，政府在制定安全规程的同时正努力了解这些风险。

新加坡海事及港务局（MPA）发言人告诉标普全球大宗商品，该机构已经制定了标准的响应操作程序，并定期进行演习以应对石油和化学品泄漏事故。

这位发言人说："我们正在与业界和海运工会合作，让海运工人掌握必要技能，从而能够安全处理所有海运燃料（包括新兴燃料）。"

今年4月，MPA和新加坡能源市场管理局（EMA）表示，他们正在审查有关开发端到端解决方案的提案，以便为裕廊（Jurong）岛的发电和船用燃料加注提供低碳或零碳氨。

泄漏风险和知识空白

6月底在新加坡举行的2024年第八届清洁船用燃料论坛上，氨毒性成为主要议题之一。此前，6月14日发生一起导致碰撞和油箱破裂的事故，致使约400吨低硫燃料泄露，流入大海。

论坛上的大多数代表告诉标普全球大宗商品，尽管存在毒性问题，他们预计氨将在海上脱碳中发挥重要作用，但需要更多准备来应对未来潜在的船用燃料泄漏事故。

Yara Clean Ammonia（雅苒清洁氨公司）的商业经理Mark Lee在谈到对假设性氨泄漏事故的担忧时表示，全球公认的氨与海水相互作用方面的知识空白阻碍了泄漏后果建模的准确性。

今年5月，雅苒与CEDRE和INERIS等科学合作伙伴合作启动了ARISE计划，在海水中进行控制释放冷氨试验。该公司预计该项目将进行为期两年的时间，第一个关键里程碑预计将在2024年9月实现。

新加坡全球海事脱碳中心（GCMD）一直在监督氨船用燃料加注的安全研究，其首席执行官Lynn Loo教授表示，即使拥有数十年制定漏油预防措施的经验，事故仍在不断发生。

她说，有效的应急方案，加上准备就绪的船员、港口当局和急救人员，对于最大程度地减少泄漏的影响至关重要。

GCMD已与合作伙伴合作制定了一份氨泄漏应急响应方案草案，该中心已经确定了新加坡水域内400个氨船用燃料加注的操作和地点风险，这些风险可以降低到合理的低可行水平。

标普全球大宗商品能源转型咨询总监Allen Chan表示，由于氨作为船用燃料油的运输规模预计将比以往大得多，安全标准预计将发挥重要作用。

由于采取了额外的安全措施，人们也担心氨的成本可能会上升。他说："这些措施可能会增加交货时间以及使用氨的成本，但此类影响的严重程度仍有待观察。"

Chan表示，运输成本在清洁氨成本中所占比例仍然相对较小，鉴于清洁氨供应项目的交付周期较长，仍有时间解决基础设施和标准方面的问题。

7月2日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的低碳日韩氨价格为470美元/吨，日本氨能源替代指数为411.62美元/吨。