根据加拿大和东南亚国家联盟机构于4月11日发布的一项联合研究项目，东南亚有潜力成为全球可持续航空燃料（SAF）的枢纽，利用其丰富的农业废弃物和林业残留物。

研究发现，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南在2040年前具有成为SAF净出口国的强大原料潜力。日本和韩国等国家预计将推动区域进口需求。

该研究项目是与东盟秘书处、波音公司、咨询公司GHD、加拿大贸易与投资发展设施以及其他机构合作伙伴合作进行的。

由加拿大全球事务部资助，并由Cowater International和加拿大公共行政学会实施的这项研究概述了如何利用农业废弃物原料，如稻草、木薯残渣和林业废弃物，使印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南等国家在2040年前成为领先的SAF生产国，甚至成为净出口国。

该项目对柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、泰国和越南进行了技术经济性评估，评估了原料供应、技术路径、碳强度、物流、环境和社会影响、政策框架以及投资考量。

最重要的发现之一是，SAF原料供应的扩张可能更多地来自于改进的农业实践、机械化、灌溉和大规模生物质利用，而不是增加土地使用。

这种方法不仅有助于避免森林砍伐和粮食安全风险，还促进了SAF产业链的可持续性。

特别是，稻草在多个东南亚国家中作为低碳强度原料的出现，进一步增强了其作为SAF发展基础资源的吸引力。

报告中还强调了多种SAF方案的技术就绪程度越来越高。在评估的技术方案中，加氢酯和脂肪酸（HEFA）在财务、环境、技术和运营标准方面排名最高。

然而，HEFA依赖于油脂，这可能限制其与该地区某些常见原料类型的兼容性。对于农业和林业残留物，酒精制航空燃料方案的排名最高，这强调了所选技术与可用生物质类型相匹配的重要性。

波音公司东南亚地区可持续发展负责人Sharmine Tan表示，SAF是未来三十年内减少航空排放的最大机遇。

她说："这项研究突显了东南亚丰富的SAF原料潜力，将该地区定位为满足全球SAF需求的关键角色。要释放这一潜力，政府和行业必须果断行动，协调可持续性政策，投资基础设施，并扩大本地生产，以建立一个强大的区域SAF生态系统。"

该地区的几个国家已经在采取具体措施推进SAF的部署。印度尼西亚制定了雄心勃勃的混调目标，计划到2030年实现2.5%的SAF比例，到2050年达到30%。同时，印度尼西亚还为SAF的进口和出口配备了相应的基础设施。

泰国已启动SAF商业化生产，并设定了到2050年混合比例达到60%的目标。马来西亚和菲律宾正在进行SAF开发计划，其中马来西亚计划到2050年实现47%的SAF混合率。

越南、菲律宾和泰国的国家航空公司已经开始采用SAF。

该研究为政府行动提供了一份全面的路线图。这包括创建国家生物质库存登记册、创建符合国际最佳实践的碳核算体系，以及建立SAF专用的基础设施，如生物能源区和物流走廊。

报告进一步建议了一些降低投资风险的机制，例如政府支持的贷款担保和补助金，用于支持特定项目的原料聚集和基础设施开发。

东盟秘书处及其合作伙伴现正呼吁与各国政府、行业领袖、研究机构和投资者扩大合作。

该计划的下一阶段将侧重于建立政策框架、加强技术能力和动员投资，以确保东南亚朝SAF驱动的航空业转型。

报告指出，东南亚凭借成员国之间的地理接近性、现有的石油基础设施以及多样化的原料供应，具备良好条件成为全球SAF的主要供应地区，这不仅能确保区域能源安全，也有助于实现全球气候目标。

标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯评估，4月10日亚洲SAF/航空煤油价差为1265.02美元/吨，较前一日收窄32.07美元。