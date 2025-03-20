S&P Global Offerings
CreditCompanion™（测试版）是一款功能强大的生成式AI聊天助手，专为RatingsDirect®用户设计，能高效协助您发掘、分析与整合信用研究深度洞察。CreditCompanion融合自然语言处理（NLP）、大型语言模型（LLM）与定制化检索增强生成器（RAG）技术前沿成果，精准交付无缝衔接的智能响应。
CreditCompanion™将从以下多个维度为RatingsDirect用户创造价值：
标普全球评级是高质量信用评级、专业的深入分析和有见地前瞻性意见的 代名词。RatingsDirect®涵盖全球9,500多家发行人和79,000只证券*。
通过使用我们的筛选工具和AI加持搜索，访问有关发行人、债券、行业和 市场的信用研究和评级数据，增强您的洞察。
改进工作流工具，包括预构建的屏幕和Excel插件模板，使您前所未有地轻 松发现所需的关键信用评级数据和研究。RatingsDirect®的内容显示简单， 布局整洁，专为用户体验而设。
先进的可视化和发现工具，简化您的日常工作流程，轻松监控市场，并通 过直观的AI搜索和推荐服务快速查找内容——助您快速找到所需的洞察。
