CreditCompanion™（测试版）登陆RatingsDirect®：开启信用研究新纪元

CreditCompanion™（测试版）是一款功能强大的生成式AI聊天助手，专为RatingsDirect®用户设计，能高效协助您发掘、分析与整合信用研究深度洞察。CreditCompanion融合自然语言处理（NLP）、大型语言模型（LLM）与定制化检索增强生成器（RAG）技术前沿成果，精准交付无缝衔接的智能响应。

CreditCompanion™将从以下多个维度为RatingsDirect用户创造价值：

  • 一键获取信息：CreditCompanion™通过直观的聊天交互界面，无缝对接标普全球评级数据与研究资源，助力客户精准高效获取关键信息。
  • 高效的搜索能力：该应用支持结构化与非结构化双重查询模式，使用户能在统一平台中同步洞察数据趋势与定性研究结论。
  • 增强型信用分析：客户可对标同业公司执行信用风险对比分析，并一键生成SWOT分析报告。
  • 综合与自然语言概要：CreditCompanion™通过深度整合海量已发布研究报告的核心观点，使用户能够迅速捕捉关键主题与深层洞察。它还能自动生成自然语言概要，并提供跨实体、部门、地区及市场的评级解读、研究对比与深度洞察。
  • 可靠和透明的信息：该工具提供标普全球评级相关源文件的完备链接，保障客户对其所获回复的可信度。
视频：赋能信用洞察的尖端生成式AI解决方案

Reimagine your Credit Analysis Workflow

驾驭关键信用评级和研究的威力

基于Web的强大解决方案

标普全球评级是高质量信用评级、专业的深入分析和有见地前瞻性意见的 代名词。RatingsDirect®涵盖全球9,500多家发行人和79,000只证券*。 

全方位信用洞察

通过使用我们的筛选工具和AI加持搜索，访问有关发行人、债券、行业和 市场的信用研究和评级数据，增强您的洞察。 

科技主导的生产力工具

改进工作流工具，包括预构建的屏幕和Excel插件模板，使您前所未有地轻 松发现所需的关键信用评级数据和研究。RatingsDirect®的内容显示简单， 布局整洁，专为用户体验而设。

让您的信用研究更Pro

先进的可视化和发现工具，简化您的日常工作流程，轻松监控市场，并通 过直观的AI搜索和推荐服务快速查找内容——助您快速找到所需的洞察。

RatingsDirect®是标普全球评级的官方桌面来源

洞察

发掘多种多样的发行人，行业和宏观研究

数据交付和工作流工具

依靠集成的工作流和灵活的交付渠道，充分发挥关键信用评级和研究 的威力

什么是信用监控（Credit Monitor)?

masters-of-risk-podcast

播客系列

风险大师播客系列

风险态势瞬息万变，尤其在当前市场环境下，已成为企业决策层不容忽视的核心议题。  每月一次，与全球商业领袖共同直面让他们彻夜难眠的核心挑战。无论是信用风险、市场波动、能源危机，抑或其他任何迫在眉睫的风险议题，我们都将在此率先深入探讨。
了解更多

