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关键供应链财智从Panjiva开始

Panjiva是一个供应链情报平台，通过我们坚实的全球覆盖、强大的机器学习技术和动态数据可视化，为全球贸易带来透明度。无论您是在寻找潜在的商业伙伴，跟踪竞争对手，还是寻找投资信号，我们的平台都提供无与伦比的洞察，使您充满信心地做出供应链相关的决策。

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产品特点

搜索进口商和出口商

随时掌握国际供应链每个节点所涉及公司洞察。

自定义搜索方式

无论通过名称还是分类搜索产品，我们都能让您轻松完成

接收定期电邮提醒

保存您的搜索条件，只要有新公司匹配您的搜索条件，或当现有公司有新的发货活动，即可接收电邮提醒。

数据随身携带

需要为销售团队建立一个潜在客户名单？您可轻松导出名单并与团队共享，扩大触达面。

工作方式

Panjiva sources turstworthy data from 22 countries, including United States, Brazil, Central & South America, China, India, Indonesia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Turkey and Vietnam.

为何选择Panjiva？

贸易数据可能相当凌乱。我们的技术可以纳入单一实体（如某个公司或某个地点）的不同表达形式，去除重复，呈现干净可信的简档。我们通过标准化单位和将产品归类到协调关税制度（HTS）代码中，以便进行无缝分析，从而使贸易数据标准化。它确保了简档的准确性，将数据标准化以便对比，并有效地对产品分类，以进行通用搜索和分析。

我们覆盖： 
20亿条交易记录
21个国家提供源数据
900万个公司的简档，来自190+个国家 
1300万个公司与公司的关系 

可信的数据来源：
Panjiva为您提供超过20亿条货运记录和900万家公司，来自可信的承运人和海关数据源，包括：美国，巴西，中美洲和南美洲，中国，印度，印度尼西亚，巴基斯坦，菲律宾，斯里兰卡，土耳其和越南。

为全球贸易带来透明度

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用户获益

Panjiva供应链情报可以帮助买家发现全球贸易中的风险、机会和趋势。

为您的端到端供应链挑战寻找答案。

实用的洞察

强大的报告功能让您发现全球进出口活动业务的趋势。

发现客户和供应商

观察谁在与同行或竞争对手做生意，发现新的机会。

联系信息

访问超过100万家公司关键决策者的电邮或电话号码

风险分析

使用我们的平台来分析贸易通道，或确定哪些公司的供应链风险最大。

销售线索

无论您的目标客户是买家、供应商、无船承运人还是承运人，Panjiva都能让您轻松识别最佳销售潜在线索，了解其业务，并建立联系。

竞争洞察

了解竞争对手从哪里采购货物，哪些实体参与了货物运输，从而了解您的市场份额。

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技术

在Panjiva，我们使用人工智能和先进的数据工程，将全球贸易数据转化为信息，帮助每个人——消费者、政府和各种规模的企业。技术是我们工作的核心，也是我们为客户提供价值的核心。以下是我们让数据为您服务的方法：

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