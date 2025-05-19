贸易数据可能相当凌乱。我们的技术可以纳入单一实体（如某个公司或某个地点）的不同表达形式，去除重复，呈现干净可信的简档。我们通过标准化单位和将产品归类到协调关税制度（HTS）代码中，以便进行无缝分析，从而使贸易数据标准化。它确保了简档的准确性，将数据标准化以便对比，并有效地对产品分类，以进行通用搜索和分析。

我们覆盖：

20亿条交易记录

21个国家提供源数据

900万个公司的简档，来自190+个国家

1300万个公司与公司的关系

可信的数据来源：

Panjiva为您提供超过20亿条货运记录和900万家公司，来自可信的承运人和海关数据源，包括：美国，巴西，中美洲和南美洲，中国，印度，印度尼西亚，巴基斯坦，菲律宾，斯里兰卡，土耳其和越南。