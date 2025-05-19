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Panjiva是一个供应链情报平台，通过我们坚实的全球覆盖、强大的机器学习技术和动态数据可视化，为全球贸易带来透明度。无论您是在寻找潜在的商业伙伴，跟踪竞争对手，还是寻找投资信号，我们的平台都提供无与伦比的洞察，使您充满信心地做出供应链相关的决策。
随时掌握国际供应链每个节点所涉及公司洞察。
无论通过名称还是分类搜索产品，我们都能让您轻松完成
保存您的搜索条件，只要有新公司匹配您的搜索条件，或当现有公司有新的发货活动，即可接收电邮提醒。
需要为销售团队建立一个潜在客户名单？您可轻松导出名单并与团队共享，扩大触达面。
贸易数据可能相当凌乱。我们的技术可以纳入单一实体（如某个公司或某个地点）的不同表达形式，去除重复，呈现干净可信的简档。我们通过标准化单位和将产品归类到协调关税制度（HTS）代码中，以便进行无缝分析，从而使贸易数据标准化。它确保了简档的准确性，将数据标准化以便对比，并有效地对产品分类，以进行通用搜索和分析。
我们覆盖：
20亿条交易记录
21个国家提供源数据
900万个公司的简档，来自190+个国家
1300万个公司与公司的关系
可信的数据来源：
Panjiva为您提供超过20亿条货运记录和900万家公司，来自可信的承运人和海关数据源，包括：美国，巴西，中美洲和南美洲，中国，印度，印度尼西亚，巴基斯坦，菲律宾，斯里兰卡，土耳其和越南。
Panjiva供应链情报可以帮助买家发现全球贸易中的风险、机会和趋势。
工厂参观要耗费大量时间。确保您把精力放在正确的地方。Panjiva跟踪超过500万家公司，您可以快速找到出口您业务所需产品的合法供应商。
全球贸易数据可以为您提供关于竞争对手活动的很多信息。要想在竞争中保持领先，就要了解他们与谁合作以及进口了什么。
如果您的供应商获得了新客户，这可能会影响您获得所需要的产能。如果您的供应商有剩余产能，您可以更加积极地谈判价格。利用Panjiva随时了解供应商的活动，以免措手不及。
Panjiva puts contact information for over 1 million retailers, wholesalers, and e-commerce businesses at your fingertips.
A sales team’s effectiveness is largely determined by the size of their network. With Panjiva, you can exponentially increase that network and discover new business opportunities.
With Panjiva, you will have access to contact information for hundreds of thousands of real people at global buyers. We’ve combined global trade data and contact information so that you can focus on selling.
Panjiva让您了解和扩大您在各个贸易路线、客户细分行业和产品类别中的市场份额，助您增加收入。为此目标，我们帮助您轻松找到新客户并扩大现有的客户关系
全面了解符合您目标市场的进口商和出口商信息。获取关键的公司信息和统计数据从而赢得新客户，例如当前贸易伙伴每年的运输量、决策者联系信息和公司收入。
在您现有的客户关系中找出潜在的机会和威胁，看看您的客户给竞争对手分配了多少业务。发掘可以求变的领域，从而更好适应客户不断变化的需求。识别那些您掌握议价优势的客户，取得更高价格。
Panjiva基于AI的复杂网络分析在10亿多条运输记录中识别出异常活动，在抵达边境之前予以发现。
快速访问190多个国家800多万家公司信息，Panjiva助您确定如何聚焦资源，以获得最大的回报和效率。
根据超过十年的历史数据，分析公司、港口或货运级别的系统性逃税行为，追回流失税收。
贸易涉及日常生活的方方面面。无论您是报道国际关系、经济还是当地商业，Panjiva平台都可以帮助您直观理清头条新闻背后的关系。
跟踪出口依赖型和进口依赖型公司的活动，查看哪些公司面临国家风险，或者查看大宗商品流动的实时视图。
使用我们的工具为您的客户提供尖端的情报。可视化供应链风险，绘制特定产品的市场，计算企业的市场份额。
工厂参观要耗费大量时间。确保您把精力放在正确的地方。Panjiva跟踪超过500万家公司，您可以快速找到出口您业务所需产品的合法供应商。
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如果您的供应商获得了新客户，这可能会影响您获得所需要的产能。如果您的供应商有剩余产能，您可以更加积极地谈判价格。利用Panjiva随时了解供应商的活动，以免措手不及。
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在您现有的客户关系中找出潜在的机会和威胁，看看您的客户给竞争对手分配了多少业务。发掘可以求变的领域，从而更好适应客户不断变化的需求。识别那些您掌握议价优势的客户，取得更高价格。
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快速访问190多个国家800多万家公司信息，Panjiva助您确定如何聚焦资源，以获得最大的回报和效率。
根据超过十年的历史数据，分析公司、港口或货运级别的系统性逃税行为，追回流失税收。
贸易涉及日常生活的方方面面。无论您是报道国际关系、经济还是当地商业，Panjiva平台都可以帮助您直观理清头条新闻背后的关系。
跟踪出口依赖型和进口依赖型公司的活动，查看哪些公司面临国家风险，或者查看大宗商品流动的实时视图。
使用我们的工具为您的客户提供尖端的情报。可视化供应链风险，绘制特定产品的市场，计算企业的市场份额。
强大的报告功能让您发现全球进出口活动业务的趋势。
观察谁在与同行或竞争对手做生意，发现新的机会。
访问超过100万家公司关键决策者的电邮或电话号码
使用我们的平台来分析贸易通道，或确定哪些公司的供应链风险最大。
无论您的目标客户是买家、供应商、无船承运人还是承运人，Panjiva都能让您轻松识别最佳销售潜在线索，了解其业务，并建立联系。
了解竞争对手从哪里采购货物，哪些实体参与了货物运输，从而了解您的市场份额。
在Panjiva，我们使用人工智能和先进的数据工程，将全球贸易数据转化为信息，帮助每个人——消费者、政府和各种规模的企业。技术是我们工作的核心，也是我们为客户提供价值的核心。以下是我们让数据为您服务的方法：
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