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Supply Chain Console为寻求全面供应链智能的企业打造独特解决方案。凭借涵盖贸易、定价、国家/地区风险与经济状况的互联专有数据与预测能力，我们直观的界面呈现市场关键驱动要素，让您专注于构建韧性供应链，节约宝贵时间。
全球贸易数据按地区与运输模式提供详尽洞察，帮助您识别买方-供应方关系，并提供到 2040 年的可靠预测，次年预测准确率超 90%。
解锁 55 个国家/地区逾 5000 种商品价格洞察。
获取 500+ 品类投入成本细分与可执行采购指导。
获取超过 200 个国家/地区的详细风险评分。运用 12 个月前瞻数据，识别理想市场与采购环境。
运用 PMI 指标评估供应链实力与风险。获得 200+ 个国家/地区的宏观经济预测、100+ 个国家/地区的消费市场数据及 75+ 个国家/地区的行业预测。
发现由 200+ 个供应链专家团队提供的定制洞察与研究。通过独家供应链研究超越数据本身，洞察全球与区域趋势发展，助您做出明智决策并前瞻市场变化。
我们的数据集涵盖 20 多亿条货运记录与 900 多万家公司贸易档案的海量数据库。覆盖广泛的全球贸易动态，囊括超过 200 个国家和地区的宏观贸易统计、贸易预测与风险评分。我们的商品定价深度洞察提供 5000+ 个价格与劳动成本预测以及 500+ 个成本模型。基于超 50 万个商品历史价格的全面数据集，为企业提供有价值的情报，助力企业应对复杂的国际贸易挑战，做出明智战略决策。
通过采购多元化提高供应链弹性。
凭借详细的价格预测与成本分析，赋能高效采购谈判与战略性采购决策。
评估商品价格与贸易模式趋势，捕捉供需波动信号。
评估进出口市场，提升供应链韧性。
识别新买家，评估现有买家交易动态。
发掘产品增长市场机遇，评估风险。
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