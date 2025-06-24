我们的数据集涵盖 20 多亿条货运记录与 900 多万家公司贸易档案的海量数据库。覆盖广泛的全球贸易动态，囊括超过 200 个国家和地区的宏观贸易统计、贸易预测与风险评分。我们的商品定价深度洞察提供 5000+ 个价格与劳动成本预测以及 500+ 个成本模型。基于超 50 万个商品历史价格的全面数据集，为企业提供有价值的情报，助力企业应对复杂的国际贸易挑战，做出明智战略决策。