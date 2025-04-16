S&P Global Offerings
我们以准确、及时和差异化数据为本，无缝交付到您的关键工作流。通过及时数据提供深入的行业、基本面和另类洞察，加快您的决策过程。
为了满足当今对及时和灵活交付的需求，我们的数据可以通过桌面、移动、云、数据源和API解决方案予以交付。我们的数据交付解决方案与强大的链接能力以及尖端的人工智能和机器学习技术相结合，以最大限度地利用数据，在竞争中占据先机。
在标普全球Marketplace上探索高级的基本面和另类数据集。通过利用预先构建的查询库、数据可视化、样本数据集、数据字典和Quantamental research团队的研究，加速您的数据发现过程。
节省下管理数据的时间，集中精力发掘出业务关键性的洞察。借助我们强大的数据分发解决方案套件，您可通过领先的人工智能和机器学习技术，按公司、行业和交易工具无缝地链接数据集，解决您的大数据挑战。
