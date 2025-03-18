我们与 Preqin 携手合作，为另类市场的基金、企业和投资者提供全面的私募市场服务。提升私募投资流程价值，包括投资者定位、基金经理筛选、投资源头发掘、业绩基准分析和私募市场回报追踪。我们的服务覆盖：

私募股权/风险投资：65,800 多只基金，30,700 多家企业

私募债务：6,500 多只基金，2,800 多家企业

房地产：14,900 多只基金，9,800 多家企业

基础设施：3,300 多只基金，1,300 多家企业

自然资源：4,300 多只基金，1,800 多家企业

对冲基金：53,600 多只基金，10,100 多家企业

您可以根据企业的需求获取我们的数据。私募股权/风险投资和私募债务数据可在标普 Capital IQ Pro 平台上获取。所有资产类别均可通过 Xpressfeed 和 Snowflake 访问。