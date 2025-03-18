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标普全球的 Essential Intelligence（关键财智）通过克服信息匮乏、整合关键洞察、访问和技术，为您的私募市场投资指明方向。让您能够在未被发现的领域挖掘价值。
在房地产和基础设施领域，我们提供广泛的私募市场数据以识别市场风险，灵活管理复杂的基金结构，并提供数据流畅性，支持您集中信息并理解资产层面的业绩。
在标普 Capital IQ Pro 平台上释放核心数据和差异化分析的潜力，包括 960 多万家拥有最新基本面数据的公司、5200 多万家私营企业以及补充 Preqin 数据的 69,000 多只私募股权/风险投资基金。我们不断扩展的私募市场覆盖范围能够助您募集下一期基金、发掘投资机会、部署资本、推动价值创造战略并实现投资回报
借助变革性软件解决方案 iLEVEL 管理数据流，为您的公司创建单一真实数据源，为另类投资组合带来全新的透明度和洞察力。iLEVEL 帮助普通合伙人和有限合伙人简化数据收集、投资组合监控、分析、估值和报告流程。
利用业界先进的数据收集技术和经验丰富的数据团队，集中管理您私募投资组合的关键信息。iLEVEL 托管数据服务可自动化并标准化您的基金经理或投资组合公司的财务报告，通过提升投资数据的完整性和质量，帮助您获得强大的洞察力。
获取全面的数据和便捷的工具，对基金绩效进行对标分析。借助 Preqin 和 Cambridge Associates 的私募市场数据以及 iLEVEL 中内置的基准分析工具，我们让您更轻松地理解和报告投资组合表现。
我们提供关键的可持续发展数据洞察，帮助您把握新兴或未被充分报道的可持续发展趋势。我们的 ESG 评分建立在全面的数据来源、科学的方法以及对重大议题的精准聚焦基础上，评估各种可能影响公司增长、盈利能力、资本效率和投资过程中风险敞口的可持续发展因素
将可持续发展数据的收集、分析和报告与其他投资组合监控信息整合集中。衡量私募资产投资可持续影响具有特有的复杂性，iLEVEL 平台内的专属模块赋能您应对这一情况，通过灵活的数据工作流，可定制化报告精细信息并满足快速演变的监管框架要求
获取关于您私募资产组合价值的可靠情报，履行报告与审计义务，并通过值得信赖的估值解决方案优化投资退出。我们为您的财务团队提供灵活选择，包括全方位服务的第三方投资组合估值和 Qval——一款能够自动化估值工作流程的独特软件解决方案。
通过集成的私募债务解决方案，简化投资工作流程并提升绩效。我们的工作流工具使信贷管理者和直接贷款机构能够全面洞察整个投资生命周期，整合渠道信息，管理私募信贷组合，并为投资者报告创建单一数据源。
我们与 Preqin 携手合作，为另类市场的基金、企业和投资者提供全面的私募市场服务。提升私募投资流程价值，包括投资者定位、基金经理筛选、投资源头发掘、业绩基准分析和私募市场回报追踪。我们的服务覆盖：
您可以根据企业的需求获取我们的数据。私募股权/风险投资和私募债务数据可在标普 Capital IQ Pro 平台上获取。所有资产类别均可通过 Xpressfeed 和 Snowflake 访问。
无论您是寻找下一个私营企业投资或并购目标，还是跟踪投资组合公司的表现，我们的私营企业洞察都能帮助您做出明智决策。我们的服务覆盖：
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