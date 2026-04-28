Escuche: Elecciones en Latinoamérica: Desafíos Políticos y Económicos - Episode 18

En este episodio analizamos un año clave para América Latina, marcado por un intenso calendario electoral en países como Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. En este contexto, exploramos cómo estos procesos podrían influir en la política fiscal, la estabilidad económica y las perspectivas de crecimiento en la región, tras un 2025 que ya mostró importantes cambios en el mapa político.

Para profundizar en estos temas, conversamos con Joydeep Mukherji, Director de Calificaciones Soberanas en S&P Global Ratings, quien comparte su visión sobre la continuidad —o no— de las políticas económicas, los riesgos asociados a la fragmentación política y las posibles implicaciones regionales de los resultados electorales. Un episodio clave para entender qué está en juego y cómo podría evolucionar América Latina en los próximos años.

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Créditos:

Anfitrión/Autor: Diego Castells

Productor/Editor: Diego Castells, Matt Savides, Marz Marcello

Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada