Escuche: La Implementación de la IA en el Mundo del Trabajo - Episode 17



En este episodio, Favio Vázquez, Director de Ingeniería Cognitiva en S&P Global Market Intelligence, nos ayuda a entender cómo la inteligencia artificial está impactando el mundo laboral y empresarial. Desde su experiencia en física, computación e IA aplicada, Favio explica por qué la transformación real va más allá de los titulares y cómo la IA está cambiando tareas, roles y habilidades dentro de las organizaciones.

La conversación explora también los desafíos de la integración de IA en equipos, la necesidad de institucionalizar momentos de reflexión y el valor humano frente a la velocidad de la tecnología. Favio reflexiona sobre cómo las empresas pueden adaptarse a cambios exponenciales sin perder el conocimiento que solo se adquiere con experiencia real. Un episodio imprescindible para quienes buscan entender el futuro del trabajo y el papel de la inteligencia artificial en Latinoamérica.

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Créditos:

Anfitrión/Autor: Diego Castells

Productor/Editor: Diego Castells, Marz Marcello

Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada