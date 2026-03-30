Escuche: La Implementación de la IA en el Mundo del Trabajo - Episode 17

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Podcast — Mar 30, 2026
En este episodio, Favio Vázquez, Director de Ingeniería Cognitiva en S&P Global Market Intelligence, nos ayuda a entender cómo la inteligencia artificial está impactando el mundo laboral y empresarial. Desde su experiencia en física, computación e IA aplicada, Favio explica por qué la transformación real va más allá de los titulares y cómo la IA está cambiando tareas, roles y habilidades dentro de las organizaciones.
La conversación explora también los desafíos de la integración de IA en equipos, la necesidad de institucionalizar momentos de reflexión y el valor humano frente a la velocidad de la tecnología. Favio reflexiona sobre cómo las empresas pueden adaptarse a cambios exponenciales sin perder el conocimiento que solo se adquiere con experiencia real. Un episodio imprescindible para quienes buscan entender el futuro del trabajo y el papel de la inteligencia artificial en Latinoamérica.
Más Contenido de S&P Global:
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Créditos:
Anfitrión/Autor: Diego Castells
Productor/Editor: Diego Castells, Marz Marcello
Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada
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