Escuche: Transformando la Experiencia del Cliente: Inteligencia Artificial y su Impacto - Episode 14

En este episodio, Diego Castells entrevista a Raúl Castañón, Analista Senior en Comunicaciones y Servicio al Cliente en S&P Global Market Intelligence. La conversación se centra en la revolución de la experiencia del cliente (CX), explorando cómo las empresas están incorporando la inteligencia artificial (IA) en sus procesos.

Raúl analiza las distintas oleadas de innovación en IA, desde el auge de los chatbots hasta la actual explosión de tecnologías como ChatGPT. Discute la presión creciente sobre los proveedores de CX para demostrar resultados concretos y el cambio hacia una expectativa de retorno de inversión más rápida.

Además, se destacan los desafíos que enfrentan las empresas a medida que navegan por esta transformación digital y la necesidad de una estrategia clara para no quedarse atrás en un mercado en rápida evolución.

Este diálogo es una mirada profunda a cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la experiencia del cliente y las expectativas del mercado en Latinoamérica.

Créditos:

Anfitrión/Autor: Diego Castells

Productor/Editor: Diego Castells, Marz Marcello

Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada