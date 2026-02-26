Escuche: Dividendos Bajo la Lupa: Pronósticos y Tendencias - Episode 16

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Podcast — Feb 26, 2026
En este episodio, Diego entrevista a Juan Pablo Albornoz, Head de Dividend Forecasting para las Américas, quien revela los secretos detrás de los dividendos: desde qué son y qué instrumentos los pagan, hasta cómo funcionan en distintos sectores y regiones del mundo. La conversación explora las diferencias entre mercados de EE.UU., Europa y Latinoamérica, el impacto de los dividendos en las estrategias de inversión y derivados, y la importancia de entender la dinámica entre dividendos y recompra de acciones. Además, se abordan los factores que impulsan el crecimiento de los pagos, el rol de los Dividend Aristocrats y por qué anticipar los dividendos es clave para traders, bancos y gestores de portafolio. Un episodio imprescindible para quienes buscan entender cómo los dividendos pueden transformar sus decisiones financieras y descubrir oportunidades ocultas en el mercado.
Más Contenido de S&P Global:
[Reporte] US Market Dividend Outlook for 2026
[Reporte] Seven Key Dividend Forecasts for 2026
[Reporte] Latin American Dividends
[Webinar] US Market Dividends and Capital Allocation Trends in 2026
[Webinar] European Dividends Outlook 2026 - Key Risks and Sector Trends
Créditos:
Anfitrión/Autor: Diego Castells
Productor/Editor: Diego Castells, Marz Marcello
Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada
Content Type
Location