En este episodio especial, Diego Castells y Rosario Quesada repasan los momentos más destacados de Horizontes de Latinoamérica durante 2025. A través de fragmentos seleccionados y anécdotas detrás de escena, revivimos las entrevistas más impactantes con líderes y expertos de la región, desde tendencias en fusiones y adquisiciones, pasando por la visión estratégica de Doug Peterson, hasta los desafíos económicos y crediticios que marcaron el año. Un episodio imperdible para entender el valor y el potencial de América Latina, celebrar el crecimiento del podcast y anticipar lo que viene en 2026.

Créditos:

Anfitrión/Autor: Diego Castells, Rosario Quesada

Productor/Editor: Diego Castells, Marz Marcello

Publicado con la Asistencia de: Rosario Quesada