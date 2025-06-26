S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
随着机构越来越依赖第三方和供应商来提供关键业务流程和服 务，其对第三方的监管也日益复杂。与此同时，监管机构对第 三方和第四方关系的审查也日渐严格，采取的行动日趋增多， 并对未能妥善管控此等关系的组织处以巨额经济处罚。KY3P （了解您的第三方）旨在为企业提供全面的解决方案组合，该 方案以全球法规和最佳实践为依据，并得到了使用该平台的重 要且不断增长的行业领先的公司社区的支持。
KY3P 通过全面评估或业内广泛的 数据源，收集并整合高品质、经 过验证的企业数据。
行业领先并荣获多项奖项的工作 流技术，提供完整的端到端合规 第三方风险管理流程。
调动全球专家与交付团队。从一次 性启用激增到全托管第三方风险管 理即服务解决方案。
我们的解决方案提供标准化和政策驱动的启用、尽职调查、固有风险计算以 及第三方产品、服务和外包安排的监督和停用。
帮助企业收集和维护风险信息，包括网络安全和财务评级、地理位置及 ESG 风险评分、制裁数据、新闻警报、网络事件数据以及评估风险和推动补救措 施的第三方调查问卷答复。
KY3P® 评估促进服务提供商与客户高效交换标准化和全面验证的风险数据。 我们广泛采用的方法为企业提供供应链风险洞察，同时助力第三方简化风险 评估流程。
KY3P 托管服务为整个第三方风险管理流程提供全生命周期支持。我们的整 体化解决方案简化并解决企业面临的风险与监管合规挑战，让企业得以专注 于风险与商业成果。
我们的解决方案提供标准化和政策驱动的启用、尽职调查、固有风险计算以 及第三方产品、服务和外包安排的监督和停用。
帮助企业收集和维护风险信息，包括网络安全和财务评级、地理位置及 ESG 风险评分、制裁数据、新闻警报、网络事件数据以及评估风险和推动补救措 施的第三方调查问卷答复。
KY3P® 评估促进服务提供商与客户高效交换标准化和全面验证的风险数据。 我们广泛采用的方法为企业提供供应链风险洞察，同时助力第三方简化风险 评估流程。
KY3P 托管服务为整个第三方风险管理流程提供全生命周期支持。我们的整 体化解决方案简化并解决企业面临的风险与监管合规挑战，让企业得以专注 于风险与商业成果。
降低第三方监督和监控的成本。
强大的工作流引擎配备完整的审 计线索，为利益攸关方提供清晰 的运营透明度。
一次上传，多方授权，减少更新 回复与维护文档的时间。
快速高效协作，缩短面市周期。
安全平台用于管理和交换客户信 息，尽可能降低运营风险。
简化尽职调查需要采集的信息。
填写表格获取更多内容