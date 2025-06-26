开启对话

KY3P 是一个社区、网络和获奖解决方案，能够促进第三方风险管理的成功

联系我们 产品登录

本页内容

第三方风险管理的行业标准

随着机构越来越依赖第三方和供应商来提供关键业务流程和服 务，其对第三方的监管也日益复杂。与此同时，监管机构对第 三方和第四方关系的审查也日渐严格，采取的行动日趋增多， 并对未能妥善管控此等关系的组织处以巨额经济处罚。KY3P （了解您的第三方）旨在为企业提供全面的解决方案组合，该 方案以全球法规和最佳实践为依据，并得到了使用该平台的重 要且不断增长的行业领先的公司社区的支持。

即刻了解更多

KY3P 主要功能

数据：优化决策

KY3P 通过全面评估或业内广泛的 数据源，收集并整合高品质、经 过验证的企业数据。

技术：提升效率

行业领先并荣获多项奖项的工作 流技术，提供完整的端到端合规 第三方风险管理流程。

服务：强化执行

调动全球专家与交付团队。从一次 性启用激增到全托管第三方风险管 理即服务解决方案。

KY3P 是管理端到端第三方与供应商风险的集成 解决方案套件

KY3P 支持：

Discover-more

发现有关 KY3P 的更多内容

标普全球 KY3P 第三方风险 管理的优势

成本效益

降低第三方监督和监控的成本。

透明

强大的工作流引擎配备完整的审 计线索，为利益攸关方提供清晰 的运营透明度。 

省时

一次上传，多方授权，减少更新 回复与维护文档的时间。

加速资本部署

快速高效协作，缩短面市周期。

降低风险

安全平台用于管理和交换客户信 息，尽可能降低运营风险。 

提升效率

简化尽职调查需要采集的信息。

Recent Awards

banking_tech_banner

对话专家

填写表格获取更多内容

点击“提交”表示您同意条款，并已阅读和理解隐私政策