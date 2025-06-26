随着机构越来越依赖第三方和供应商来提供关键业务流程和服 务，其对第三方的监管也日益复杂。与此同时，监管机构对第 三方和第四方关系的审查也日渐严格，采取的行动日趋增多， 并对未能妥善管控此等关系的组织处以巨额经济处罚。KY3P （了解您的第三方）旨在为企业提供全面的解决方案组合，该 方案以全球法规和最佳实践为依据，并得到了使用该平台的重 要且不断增长的行业领先的公司社区的支持。