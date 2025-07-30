風險管理與雲端科技的創新

S&P Global Offerings
在线网络研讨会
風險即服務（RaaS）是一項前瞻性的風險管理解決方案，透過雲端技術提供全面的風險評估、分析及緩解服務。此模式使各機構，尤其是金融領域的企業，能夠輕鬆獲取先進的風險管理工具與專業知識，而無需在基礎設施或人力資源上進行過多的資本投入。RaaS 解決方案涵蓋的服務範圍廣泛，包括法規遵循、操作風險管理及財務風險評估。
在本次網絡研討會中，我們將深入探討台灣金融機構在雲端創新背景下所面臨的監理環境變化及其影響。我們將回顧監理框架的歷史演變，分析機構在適應這些變化時所遇到的挑戰，並展望可能塑造行業未來的發展趨勢。我們誠摯邀請您與我們共同探討技術與監管之間的交匯點，以及如何為台灣的金融系統打造一個更高效且安全的未來。
本次研討會將邀請兩位專家演講。吳秉奇將分享「雲端創新：台灣金融機構監理演變與未來展望」，而蔡政良則會探討「風險管理創新：Risk as a Service (RaaS)」。在研討會的最後，將設有Q&A環節，歡迎各位踴躍提問。
銷售總監
蔡政良（Tank Tsai）是 S&P Global 的銷售總監，自 2024 年 12 月以來，他一直在推動業務增長並促進客戶關係。他駐紮在香港，專注於數據和智慧解決方案，涵蓋台灣和香港市場。在此之前，蔡政良於 2023 年 5 月至 2024 年 11 月期間擔任台灣台北市國泰世華銀行的離岸融資團隊負責人。在此之前，他在彭博社（Bloomberg LP）工作超過八年，專注於企業銷售，管理國際銀行、經紀商及香港主要私營銀行，並專注於台灣的新業務開發及競爭對手的取代。蔡政良的職業生涯始於嘉吉（Cargill），在台灣擔任過多個職位，包括市場分析師、現貨商品銷售、期貨交易員及商品衍生品銷售，任職時間為 2008 年 10 月至 2014 年 8 月。蔡政良對為客戶提供價值有著強烈的承諾，並利用他豐富的經驗在銷售行業的動態環境中游刃有餘。
資深經理
吳秉奇（Walker PC Wu）是Ernst & Young的資深經理，擁有國立中央大學資訊管理碩士及國立中正大學電機工程學士學位。他具備多項專業資格，包括PMP®國際專案管理師及多項ISO標準的授權審核員。吳經理在雲端法令遵循、查核與評估方面擁有豐富的專業能力，並擔任機器人流程自動化（RPA）服務顧問。他曾參與多家銀行及金融機構的雲端服務專案，帶領團隊進行獨立評估，並協助客戶導入風險管理框架。此外，他也負責RPA專案的全過程，從需求訪談到流程上線，展現出卓越的專案管理能力。
如果您需要更多信息或在访问网络研讨会时遇到困难，请联系我们。