風險管理與雲端科技的創新

風險即服務（RaaS）是一項前瞻性的風險管理解決方案，透過雲端技術提供全面的風險評估、分析及緩解服務。此模式使各機構，尤其是金融領域的企業，能夠輕鬆獲取先進的風險管理工具與專業知識，而無需在基礎設施或人力資源上進行過多的資本投入。RaaS 解決方案涵蓋的服務範圍廣泛，包括法規遵循、操作風險管理及財務風險評估。

在本次網絡研討會中，我們將深入探討台灣金融機構在雲端創新背景下所面臨的監理環境變化及其影響。我們將回顧監理框架的歷史演變，分析機構在適應這些變化時所遇到的挑戰，並展望可能塑造行業未來的發展趨勢。我們誠摯邀請您與我們共同探討技術與監管之間的交匯點，以及如何為台灣的金融系統打造一個更高效且安全的未來。

本次研討會將邀請兩位專家演講。吳秉奇將分享「雲端創新：台灣金融機構監理演變與未來展望」，而蔡政良則會探討「風險管理創新：Risk as a Service (RaaS)」。在研討會的最後，將設有Q&A環節，歡迎各位踴躍提問。