S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Instituições financeiras
Instituições financeiras
A amplitude combinada e o detalhamento de dados globais da S&P Global é a sua única fonte de informações detalhadas sobre as empresas, indústrias e mercados que importam para você – entregues quando e como você precisa.
Nosso legado é construído sobre uma base de dados precisos, oportunos e diferenciados, entregues perfeitamente a fluxos de trabalho críticos. Acelere sua tomada de decisão com dados oportunos, que fornecem insights minuciosos sobre o setor, fundamentos e investimentos alternativos.
Para atender as demandas de hoje relacionadas à entrega de dados oportuna
e flexível, nossos dados estão disponíveis por meio de desktop, aparelho móvel, nuvem, feed de dados e soluções de API. Combine nossas soluções de entrega de dados com capacidades robustas de associação e tecnologias modernas de IA e aprendizado de máquina para extrair o máximo dos seus dados e obter uma vantagem frente à concorrência.
Explore os conjuntos de dados fundamentais e alternativos na S&P Global Marketplace. Acelere o processo de descoberta de dados ao utilizar uma biblioteca de consultas pré-construídas, visualizações de dados, amostras
de conjuntos de dados, dicionários de dados e pesquisa da nossa equipe
de pesquisa Quantamental.
Gaste menos tempo no controle de dados e mais tempo na apresentação de insights cruciais para as suas operações. Com nosso pacote de soluções robustas de distribuição de dados, você pode associar conjuntos de dados de modo uniforme por empresa, setor e instrumentos junto a tecnologias líderes de IA e aprendizado de máquina para resolver seus maiores desafios de dados.
Acesse os dados financeiros de mais de 150 mil empresas públicas e mais de 52 milhões de empresas privadas com Compustat, S&P Capital IQ e dados financeiros de empresas privadas.
Tenha um panorama completo com conjuntos de dados tradicionais, incluindo propriedade, transações, profissionais, estimativas, GICS, previsão de dividendos e mais.
Faça uma análise minuciosa e específica do setor em oito setores importantes com
mais de 1.400 pontos de dados detalhados do setor.
Acesse uma fonte líder de mercado de preço e dados de avaliação exclusivos abrangendo titularidade de renda fixa, referência de propriedade, preços de CDS, preços de empréstimo, derivativos OTC e preços de renda fixa.
Acesse dados de investimentos alternativos selecionados, incluindo dados textuais legíveis por máquina, Panjiva inteligência de cadeia de suprimentos, sinais alfa e mais.
Obtenha insights únicos com informações diárias de venda à descoberto e custos de empréstimos em ações globais e renda fixa.
Preencha o formulário para solicitar mais informações.