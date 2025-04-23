S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Instituições financeiras
Instituições financeiras
Aprimore seu fluxo de trabalho de seguros com dados e soluções diferenciadas que fornecem a Essential Intelligence® de que você precisa para tomar decisões embasadas e ficar à frente do mercado.
No mercado competitivo de hoje, as seguradoras precisam compreender suas carteiras e se posicionarem para crescimento futuro. Nossas soluções de inteligência de mercado de seguro oferecem cobertura de risco granular e dados de exposição do setor abrangentes, apresentando uma abordagem baseada no conhecimento para subscrição.
Gerencie todo o espectro da sua exposição a riscos e conformidade com soluções abrangendo risco de crédito, regulamentos, operações e eficiência, due diligence da entidade e mais. Descubra como nossa profunda expertise de domínio, dados confiáveis, soluções intuitivas de fluxo de dados e serviços de gestão aprimoram suas funções críticas de negócios para revelar e mitigar riscos.
Ficar à frente do mercado é crucial para gerar returnos em sua carteira de investimento de seguro. Nossas soluções de gestão de investimentos aprimoram a tomada de decisão, aperfeiçoam a eficiência operacional e mitigam riscos. Simplifique todos os estágios do processo de investimento, da geração de ideias e pesquisa a construção, monitoramento e conformidade de carteira, e mais.
Tenha uma visão interna dos seus pares com acesso abrangente a dados legais, registros de taxas e registros de produtos. Nossas soluções de seguro detalhadas permitem que você explore minuciosamente o mercado com dados categorizados por estado ou linha de negócios. Isso permite a análise detalhada das atividades da concorrência, usando métricas e índices, documentos e coberturas de notícias específicas do mercado
Preencha o formulário para solicitar mais informações.