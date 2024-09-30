Escuche: Minerales Críticos para la Transición Energética en Latinoamérica - Episode 2

En este episodio, hablamos con Agustina Calo, Especialista en Minería, y Flavia Royón, ex Secretaria de Energía de la Nación Argentina, sobre los minerales críticos para la transición energética en Latinoamérica, con un enfoque en Argentina. Discutimos cuáles son los minerales clave que impulsan esta transición, y los principales retos que enfrenta la minería en la región en este contexto. Flavia señala que "los minerales como el litio y el cobre juegan un rol fundamental en la transición, pero los desafíos regulatorios y sociales no pueden ser subestimados", destacando la importancia de una gestión adecuada para superar estos obstáculos.

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