Con S&P Capital IQ Estimates, evalúe las estimaciones de ganancias para seleccionar acciones, administrar el rendimiento de las inversiones, rastrear la dirección y la magnitud de las mejoras y rebajas, y más.

Alfa Visible permite a los gestores de activos tomar mejores decisiones de inversión con el consenso más detallado y las estimaciones de los corredores disponibles. Cuantifique la perspectiva del mercado, siga a los analistas con pronósticos fiables y observe cómo evoluciona el consenso a lo largo del tiempo.