Managing Partner

Andrés Borrego es el CEO y Co-Portfolio Manager de Catena Activos Alternativos, una empresa recientemente creada por el Sr. Borrego y miembros del equipo de gestión del negocio de Asset Management de Credit Suisse México, con el objetivo de realizar el spin-off de los fondos gestionados por dicho equipo. El spin-off de los fondos de CSAM a CATENA se concretó en diciembre de 2023.

Antes de esto, el Sr. Borrego se unió a Credit Suisse Asset Management en 2011, donde asumió el cargo de CEO y Co-Portfolio Manager del Mexico Credit Opportunities Trust ("MEXCO I") y su fondo sucesor ("MEXCO II"), ambos vehículos de inversión dedicados a México, enfocados en activos alternativos con características de deuda privada y capital privado. Además, el Sr. Borrego fue responsable del desarrollo de la plataforma de Asset Management en México y participó en el comité de inversión de un REIT comercial especializado en hipotecas en México.

De 2009 a 2011, el Sr. Borrego fue Managing Director en la División de Banca de Inversión de Credit Suisse, con sede en Nueva York, donde ocupó una serie de responsabilidades dentro del Grupo de Mercados Emergentes de la División de Renta Fija, que incluían la venta a instituciones financieras en América Latina y la Co-Jefatura del Grupo de Mercados Emergentes en América Latina (excluyendo Brasil), responsable de Trading y Estructuración.

Antes de este cargo, el Sr. Borrego estuvo en la Ciudad de México de 2002 a 2009, donde inicialmente fue responsable de desarrollar el negocio de renta fija en México, estableciendo un banco regulado y una casa de bolsa. Fue CEO del país en su última posición en México de 2007 a 2009, donde su mandato incluyó desarrollar la estrategia One Bank en el país, que incorporó iniciativas de Banca de Inversión, Banca Privada y Asset Management. El Sr. Borrego se unió a Credit Suisse en noviembre de 2000 cuando Credit Suisse se fusionó con Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ), donde fue Vicepresidente Senior.

El Sr. Borrego se unió a DLJ en 1996 para trabajar en estructuración y trading de derivados para mercados locales de América Latina, con sede en Nueva York. Antes de unirse a DLJ, el Sr. Borrego trabajó en Grupo Financiero GBM-Atlántico en México durante siete años, donde fue responsable de la venta y trading de renta fija internacional.