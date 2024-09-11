S&P Global Offerings
En el evento de S&P Global Market Intelligence, exploraremos los temas esenciales que estan dando forma al panorama financiero y economico de Mexico y America Latina. La jornada ofrecera una vision profunda sobre las complejidades de la deuda y el riesgo, junto con estrategias innovadoras para enfrentar los desafios en los mercados de capital.
El evento tambien se enfocara en las ultimas tendencias en sostenibilidad, destacando las implicaciones del International Sustainability Standards Board (ISSB). Ademas, se analizara el avance de la inteligencia artificial en Mexico, evaluando como esta tecnologia esta transformando la eficiencia empresarial y creando nuevas oportunidades en diversos sectores.
Tambien se abordara el desarrollo de los mercados privados y el creciente interes en diversas formas de inversion, asi como el contexto economico post-elecciones que esta influyendo en el panorama financiero regional. Este evento proporciona una oportunidad unica para entender como estos temas interrelacionados estan moldeando el futuro de la inversion y la sostenibilidad en la region.
S&P Global Market Intelligence
Regional Manager, LATAM
Alonso Alfaro leads the Business Development team in Latin America and is responsible for the development of the Commercial and multilateral banking segments at S&P Global Market Intelligence. Prior to joining S&P Global, Alonso spent 8+ years in the financial sector in Mexico, including more than 6 years in risk management in the development banking sector, managing upwards of 400 billion pesos in assets and developing models to measure and mitigate their associated risks. Alonso is an actuary with a specialty in risk management.
Director, C&RS Latin America
Pedro es el Especialista Senior en Soluciones de Crédito y Riesgo en Market Intelligence, donde lidera el área comercial para América Latina. La carrera de Pedro, que abarca 20 años, incluye una amplia gama de disciplinas en gestión de riesgos, tales como toma de decisiones de riesgo, finanzas estructuradas, renta fija y banca de inversión, en empresas como Provenir, ING Bank, Standard Bank e Itaú Unibanco. Pedro obtuvo una licenciatura en Negocios Internacionales de Boston University y un MBA en Finanzas Corporativas de Insper, Brasil. Recientemente, completó el programa de Excelencia en Gestión en HBS.
Managing Partner
Andrés Borrego es el CEO y Co-Portfolio Manager de Catena Activos Alternativos, una empresa recientemente creada por el Sr. Borrego y miembros del equipo de gestión del negocio de Asset Management de Credit Suisse México, con el objetivo de realizar el spin-off de los fondos gestionados por dicho equipo. El spin-off de los fondos de CSAM a CATENA se concretó en diciembre de 2023.
Antes de esto, el Sr. Borrego se unió a Credit Suisse Asset Management en 2011, donde asumió el cargo de CEO y Co-Portfolio Manager del Mexico Credit Opportunities Trust ("MEXCO I") y su fondo sucesor ("MEXCO II"), ambos vehículos de inversión dedicados a México, enfocados en activos alternativos con características de deuda privada y capital privado. Además, el Sr. Borrego fue responsable del desarrollo de la plataforma de Asset Management en México y participó en el comité de inversión de un REIT comercial especializado en hipotecas en México.
De 2009 a 2011, el Sr. Borrego fue Managing Director en la División de Banca de Inversión de Credit Suisse, con sede en Nueva York, donde ocupó una serie de responsabilidades dentro del Grupo de Mercados Emergentes de la División de Renta Fija, que incluían la venta a instituciones financieras en América Latina y la Co-Jefatura del Grupo de Mercados Emergentes en América Latina (excluyendo Brasil), responsable de Trading y Estructuración.
Antes de este cargo, el Sr. Borrego estuvo en la Ciudad de México de 2002 a 2009, donde inicialmente fue responsable de desarrollar el negocio de renta fija en México, estableciendo un banco regulado y una casa de bolsa. Fue CEO del país en su última posición en México de 2007 a 2009, donde su mandato incluyó desarrollar la estrategia One Bank en el país, que incorporó iniciativas de Banca de Inversión, Banca Privada y Asset Management. El Sr. Borrego se unió a Credit Suisse en noviembre de 2000 cuando Credit Suisse se fusionó con Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ), donde fue Vicepresidente Senior.
El Sr. Borrego se unió a DLJ en 1996 para trabajar en estructuración y trading de derivados para mercados locales de América Latina, con sede en Nueva York. Antes de unirse a DLJ, el Sr. Borrego trabajó en Grupo Financiero GBM-Atlántico en México durante siete años, donde fue responsable de la venta y trading de renta fija internacional.
Banorte
Executive Director of Artificial Intelligence and Innovation
Olga estudió la Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa y cursó un MBA en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de Inteligencia Artificial e Innovación en Banorte, institución en la que ha trabajado durante los últimos 12 años.
Con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, Olga ha liderado iniciativas clave de transformación digital, impulsando la modernización de canales y la adopción de tecnologías emergentes para acelerar la innovación.
Apasionada por la tecnología y los viajes, cree firmemente que la Inteligencia Artificial es una herramienta que potenciará la creatividad y el ingenio del ser humano.
Managing Partner
Pablo es Cofundador y Socio Director de PC Capital, una de las firmas líderes de capital privado y banca de inversión en México, y Presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, asociación que representa los intereses de más de 90 fondos de capital privado que operan en México con compromisos superiores a los 70 mil millones de dólares.
Antes de fundar PC Capital, Pablo trabajó en Stanford, Connecticut como Vicepresidente de FondElec Group, uno de los primeros fondos de capital privado en el mundo en invertir en mercados emergentes y como consultor para Deloitte Consulting/Braxton Associates.
Actualmente, Pablo participa en diversos consejos y comités de inversión con activos superiores a los 2 mil millones de dólares.
Pablo es Ingeniero Mecánico con una especialización en Administración de la Tecnología de la Universidad de Vanderbilt, y tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Kellogg de Northwestern University.
Operations Officer
Antes de unirse a IFC, y durante los últimos 12 años, Mariana ha ocupado diversos roles, incluyendo Jefa de Finanzas Sostenibles en la Superintendencia Financiera de Colombia, donde lideró el diseño e implementación de la Estrategia de Finanzas Sostenibles de Colombia; Gerente de Sostenibilidad en Citibank Colombia, donde apoyó la adhesión al Protocolo Verde; y Consultora Senior en BSD Consulting, donde coordinó la práctica de finanzas sostenibles. Además, Mariana ha contribuido como asesora de políticas públicas para el Director del Departamento de Prosperidad Social y como Subdirectora en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enfocándose en la inclusión financiera y en iniciativas de fintech.
Mariana posee un título en Estudios Internacionales de Bentley University y una Maestría en Asuntos Internacionales de Columbia University.
Financial Vice President
Martha León has a PhD in Financial Sciences from Tecnológico de Monterrey, a Fintech certification from the University of Chicago, as well as a specialty in applied statistics at the Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) from the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). She also has a background in actuarial science at the UNAM. León is the current Financial Vice-president at the National Commission of Retirement Savings System (CONSAR). She has 19 years of professional experience, focusing on financial institutions in the public and private sector, she has experience in finance institutions, insurance, financial risk management, and business intelligence. Also, she is a professor at the EGADE Business School of Tecnológico de Monterrey.
Executive Director
Es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector energético en México. Ha ocupado cargos en el gobierno federal de México, en instituciones reguladoras y en los sectores privado y social.
Sus campos de experiencia incluyen la planificación estratégica, la sostenibilidad (ESG), el cambio climático, la gestión de riesgos, la arquitectura empresarial y los asuntos externos.
Desde enero de 2021, es la Directora Ejecutiva de "Chapter Zero México", el representación en México de la Iniciativa de Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial.
Antes de eso, en 2014, se desempeñó como Líder de la Unidad de Planeación, Relaciones Estratégicas y Procesos en la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), donde fue responsable del diseño y la implementación de la arquitectura institucional de la Agencia, junto con la estrategia de planificación y su modelo de regulación basado en el riesgo.
De 2011 a 2014, en Petróleos Mexicanos (PEMEX), lideró la Oficina de Sostenibilidad de la compañía, diseñó e implementó un nuevo marco estratégico de sostenibilidad y dirigió a los equipos que desarrollaron el Plan de Acción Climática y el Informe de Sostenibilidad.
De 2003 a 2011, también en PEMEX, desempeñó como Directora de Planeación y Asuntos Exteriores, donde diseñó e implementó un programa de estrategias de desarrollo sostenible basado en las mejores prácticas para proyectos de gas y petróleo a gran escala.
As director of Special Projects of the Investment Promotion Unit at the Ministry of Energy, I worked on high[1]impact communication and promotion strategies to attract private investment for energy-related projects.
Como Directora de Proyectos Especiales de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía, trabajó en estrategias de comunicación y promoción de alto impacto para atraer inversión privada para proyectos de energía renovables y fósiles.
Cuenta con una Licenciatura en Relaciones Internacionales (1998) y una especialización en Estudios de Integración Europea (2002) por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Completó un Programa Ejecutivo para el Sector Energético en el ITAM en 2005 y recibió un Certificado de Relaciones con Inversores en la Universidad de Nueva York en 2006. Recientemente ha completado el Programa de Economía Circular en la UC Berkeley en 2020.
Latin America Lead Economist
Elijah Oliveros-Rosen es el Economista Principal para América Latina en S&P Global Ratings. Se encarga de pronosticar las principales variables macroeconómicas para los principales países de la región, las cuales son utilizadas por los analistas de S&P Global durante el proceso de calificación. También publica análisis sobre las perspectivas de las economías emergentes y otros temas relevantes para la región.
Antes de unirse a S&P Global, Elijah fue Analista de Riesgo País para América Latina en BMI Research, donde realizó pronósticos macroeconómicos y publicó comentarios sobre desarrollos relevantes. Además, ocupó el rol de Estratega Principal de Mercados Financieros para América Latina en BMI Research, identificando oportunidades de inversión en divisas, renta fija y acciones.
Elijah tiene una licenciatura en Economía Internacional de la Universidad de Richmond y una maestría en Finanzas Globales, Comercio e Integración Económica de la Josef Korbel School of International Studies en la Universidad de Denver.
CFA, CAIA, Chief Investment Officer
Se graduó con una licenciatura en Física de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana, donde fue miembro del equipo de investigación en física de partículas y estudió finanzas e inversiones. Fue galardonado como el mejor de su clase y Summa Cum Laude.
Para completar sus estudios en inversión y finanzas, decidió obtener las certificaciones de CFA y CAIA.
Actualmente, se desempeña como Director de Inversiones y socio en NSC Asesores, la firma de asesoría en inversiones más antigua e importante del país.
Global Sustainability Manager
Tania Pérez y Pérez es Ingeniera Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana, con más de 17 años de experiencia en sustentabilidad y gestión ambiental. Actualmente, se desempeña como Global Sustainability Manager en Grupo Bimbo, liderando la creación de informes de calificaciones para S&P, MSCI y Bloomberg, y coordinando reportes internos y externos de sustentabilidad. Anteriormente, ha ocupado roles clave como Coordinadora de Relaciones Institucionales y Supervisora de Sustentabilidad también en Grupo Bimbo, y como Ingeniera de Seguridad y Control Ambiental en Schneider Electric. Tania complementa su experiencia con certificaciones en ISO 14001 y OHSAS 18001, además de diplomados en gestión ambiental y de ciclo de vida.
S&P Global Market Intelligence
Head of Commercial, Latin America
Juan Carlos Pérez es el Director Regional para la región de América Latina en S&P Global Market Intelligence, una división de S&P Global que empaqueta datos esenciales, análisis e inteligencia sectorial para clientes en 15 segmentos de clientes diferentes en finanzas, academia y gobierno, entregados en múltiples plataformas. Es responsable de desarrollar el negocio, aumentar la participación de mercado y desarrollar estrategias y sinergias en toda la región.
Antes de unirse a S&P Global Market Intelligence, Juan Carlos trabajó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como responsable de Gestión de Pasivos y Riesgos del Fondo Nacional de Infraestructura, también trabajó en el Banco Nacional de México en Estrategia, Producto y Desarrollo de Negocios. Además, Juan Carlos ha sido Consejero Académico y Profesor desde 2010 en las mejores universidades de México.
Juan Carlos estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un MSc. en Finanzas de la Escuela de Economía de Estocolmo.
S&P Global Sustainable1
Sustainability Director - LATAM
Paz Queralto es la líder regional de soluciones de sostenibilidad para América Latina en Sustainable1 de S&P Global. Con una vasta experiencia en diagnóstico de clientes, Paz es especialista en la diversa gama de productos que ofrece Sustainable1, dirigidos a instituciones financieras y corporaciones. Anteriormente, se desempeñó como consultora, asesorando a fondos de inversión en la integración de factores ESG en diversas clases de activos y desarrollando estrategias de financiamiento sostenible, incluyendo carteras de bonos verdes. Además, ha trabajado con organismos internacionales como PNUD, WB, IDB y gobiernos, y actualmente participa en un grupo de trabajo de la CEPAL y otras instituciones analizando la relación entre deuda, clima y naturaleza. Paz es economista y posee un máster en desarrollo económico de la London School of Economics, y es CFA ESG.
FSI Lead
Alfredo Rubio es un ejecutivo experimentado con más de 20 años de experiencia impulsando la innovación en el sector de TI y tecnología. Como Líder de Servicios Financieros en Snowflake México, dirige estrategias de mercado que permiten a los principales bancos y compañías de seguros del país aprovechar el poder de los datos y la inteligencia artificial para obtener resultados empresariales transformadores.
A lo largo de su exitosa carrera, Alfredo ha demostrado una notable capacidad para alinear soluciones avanzadas de datos e inteligencia artificial con las necesidades específicas de los clientes. Su liderazgo ha sido clave para fomentar una cultura de alto rendimiento enfocada en el cliente y en el desarrollo de sólidos ecosistemas de socios para ayudar a los clientes a monetizar sus inversiones en Datos e IA.
Como líder de pensamiento en tecnologías emergentes, Alfredo comparte frecuentemente sus conocimientos en conferencias clave de la industria de Datos e IA y a través de publicaciones. Posee una Maestría en Administración de Empresas de ITAM, un Programa de Alta Dirección de IPADE y una Licenciatura en Ingeniería Electrónica de ITESM.
Partner
Michelle es socia de Altum Capital desde sus inicios, en 2014. Por casi 10 años fungió como Director de Crédito y como Portafolio Manager, siendo este último su enfoque primordial desde 2023, junto con la infraestructura tecnológica de la firma. Es experta en crédito estructurado, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital, planificación de sucesiones, valuación de empresas y revisión de estrategias alternativas, acumulando 21 años de experiencia laboral.
Como Portafolio Manager de Altum Capital, Michelle origina, estructura y administra inversiones en crédito privado, cubriendo los sectores de financiamiento al consumo, crédito hipotecario, comercio, bienes duraderos, consumo básico, salud, tecnología, petróleo y gas, administrando un portafolio de crédito senior estructurado de más de MXN 2,500 millones en estas industrias a junio 2024. Como responsable del área de Crédito, supervisa el desempeño general de todos los fondos de deuda de Altum Capital, el cumplimiento de los clientes con sus obligaciones financieras, el proceso de crédito y la auditoría interna, entre otros.
Antes de Altum, Michelle fue directora del brazo de finanzas corporativas de la banca privada de UBS, brindando asesoría financiera a PyMES y emprendedores con activos en México y otros países de Latinoamérica, en industrias diversas desde manufactura, comercio, transporte y logística, hasta salud, educación, bienes raíces y medios de comunicación.
Michelle se graduó con honores de la Licenciatura en Economía en el ITAM y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por el Tec de Monterrey y la Universidad de Texas en Austin, de donde recibió el Premio Kostmeztky a la excelencia académica por la UT, Mención Honorífica y Primer Lugar a nivel posgrado, por el ITESM.
Head of Debt & Sustainability Advisory Mexico - Managing Director
Con más de 20 años de experiencia, Sandra ha participado activamente en los mercados financieros, principalmente en portafolios de inversión, Equity research, estructura de capital, fusiones y adquisiciones (M&A), calificaciones crediticias y estrategia de deuda. En los últimos 10 años, Sandra también se ha involucrado en temas de Sostenibilidad, brindando asesoría y coaching a diversas empresas en su camino hacia una economía baja en carbono, siendo las Finanzas Sostenibles un enfoque importante en México. Sandra también ha participado activamente tanto en los Principios de Inversión Responsable como en los de la Banca Responsable de la ONU, y ha colaborado con organizaciones globales y locales como la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), IFC, BID, Banco Central Europeo, Banco Mundial, agencias ASG, entre otros.
Actualmente, Sandra lidera el equipo de Asesoría en Deuda y Sostenibilidad en BBVA México, donde ha acompañado a varios clientes en diversos temas de ASG y sostenibilidad, incluyendo estrategia, comunicación, métricas clave, ratings ASG y reporteo.
S&P Global Market Intelligence
Associate Director, Credit and Risk Solutions
Isabella Vallory se unió a S&P Global Market Intelligence en 2014. Es Especialista en Crédito en el Departamento de Soluciones de Riesgo Crediticio, donde ofrece soluciones de gestión de riesgo climático y crediticio para instituciones de diferentes tamaños y especialidades, con un enfoque principal en la región de las Américas. Isabella ha liderado numerosos proyectos de compromiso con clientes, enfocados en el desarrollo de sistemas internos de calificación de riesgos, validación de calificaciones de riesgo y la implementación de numerosas Credit Assessment Scorecards que abarcan la mayoría de las principales clases de activos. La Sra. Vallory ayuda a los clientes a identificar riesgos y oportunidades relacionados con el riesgo climático.
Antes de este rol, se centró en el desarrollo de productos, innovación analítica y liderazgo de pensamiento para el segmento de finanzas públicas en EE. UU. Isabella es reconocida por su nivel galardonado de servicio al cliente, liderazgo de pensamiento y gestión de proyectos.
La Sra. Vallory posee un Sustainability and Climate Risk certificate from the Global Association of Risk Professionals (GARP). Tiene un curso de Enseñanza de Posgrado y una Licenciatura en Asuntos Internacionales, summa cum laude, de la Universidad de Salvador (Buenos Aires, Argentina), donde también ha trabajado como Profesora Asociada en Economía/ Finanzas Internacionales.
President of the Amafore
Es actualmente Presidente Ejecutivo de AMAFORE, profesor del ITAM, columnista del periódico Excélsior, comentarista en ADN 40 y consejero independiente de empresas.
Tiene una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Chicago y las licenciaturas de Economía y Contabilidad del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Entre 2011 y 2022 fue Director General de la Fundación de Estudios Financieros – FUNDEF, A.C. Entre 2005 y 2010 fue Jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el sector público ocupó otras posiciones como la de Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las principales publicaciones en revistas académicas y capítulos de libros son: “Endeudándose en la Tarjeta de Crédito Incorrecta: Evidencia sobre el caso de México” (American Economic Review) y “Créditos Relacionados” (Quarterly Journal of Economics)