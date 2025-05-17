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工作流
依托高质量差异化数据、综合研究及先进的分析，无缝的增强和优化您的工作流，加速从信息洞察到决策落地的全流程。了解我们的数据和研究方案如何推动业务增长，为您的决策注入信心。
投资研究和尽职调查
该投资团队正在寻找供应商，能够收集和转录财报电话会议内容，然后运用先进的NLP技术，获取相关情绪和行为指标的连续时序数据。
产品
CIQ财务，文本数据分析，专业人士，预估，交叉引用服务
定量分析
该大型主权财富基金希望通过机器可读的年报和中报来扩充现有信息，以提高洞察挖掘的效率和速度。
产品
机器可读备案，Xpressfeed™
私募股权
该全球私募股权公司的投资团队期望获得更全面及时的数据、更优质的分析，以及将环境、社会和治理（ESG）因素纳入分析的能力。
产品
S&P Capital IQ Pro, 二级市场研究，私营公司数据
投资运营
该投资团队需要一个值得信赖的供应商，协助评估上市公司的财务状况，整合可持续性数据并监测市场趋势。
产品
S&P Capital IQ Pro，财务，预估，交易，投资组合分析
基本面分析师
该资产管理公司的投资团队希望借助自然语言处理（NLP），从财报电话会议记录中挖掘那些可能被忽视的洞察。
产品
机器可读财报记录，文本数据分析，灵活交付渠道
保险产品管理和策略
该产品管理团队需要一种更有效的方式，扫描市场以寻找可行的机会，识别信誉良好的个人和公司的业务扩展潜力。
产品
S&P Capital IQ Pro， SNL保险产品备案，SNL保险监管数据，企业名录
解决方案
洞察与活动
产品更新
初级投资银行家
该投行并购团队旨在通过高质量数据分析工具，把握市场需求增长机遇，构建潜在卖方资源池。
产品
标普Capital IQ Pro、私营公司数据、交易数据
高级投资银行家
该投行需求整合供应商关系并优化研究流程的综合性解决方案。
产品
标普Capital IQ Pro、二级市场研究
股票研究
该团队需在单一平台集成新闻与数据，实时跟踪覆盖公司动态、监测行业趋势并识别市场参与者影响。
阅读案例分析，了解其实施的强大解决方案，以获得全面的公司财务数据、能源特定指标、重大发展等。
产品
标普Capital IQ Pro、私营公司数据
企业财务与银行业务
传统业务开发模式已经无法跟上业绩需求，该商业银行团队需借助专业工具高效寻找潜在客户并达成交易。
产品
标普Capital IQ Pro、商业地产数据、企业名录、Vertical IQ
信用与风险管理
标普全球市场财智的银行业专家协助该欧洲大型银行采用SCRA新方法，确定该行未评级资产的风险权重。
产品
标普Capital IQ Pro、信用与风控解决方案、灵活交付渠道
数据科学与量化分析
该全球商业与投资银行分析师希望自动化提财务明细数据，满足内部风险管理模型的需求。
产品
基本面数据、私营公司数据、Panjiva、Xpressfeed™灵活交付
投资组合管理
该量化投资公司研究团队希望为其投资组合经理产生新的投资理念，实现突破进展。通过利用专业工具对数据库进行高效甄别，带来前沿洞察。
产品
标普全球Marketplace工作台
解决方案
洞察与活动
产品更新
企业发展
通过深度数据与强大技术应对多变市场，提升交易规模并实现生产力最大化。
产品
标普Capital IQ Pro、Snowflake云数据平台
投资者关系
该矿业公司的IR团队希望利用数据和工具理解现有投资者的构成与习惯，识别新投资者并优化IR项目效能。
产品
资本监测、投资者定向方案、Capital Access、认知分析
财务规划与分析
标普Capital IQ Pro助力Avanos Medical整合分析公司及市场数据，快速识别并购机会。
产品
标普Capital IQ Pro、二级市场研究、私募市场数据
文献管理与研究
该高校需要提供顶级数据和分析工具，满足学生实战经验需求。
产品
二级市场研究、交易数据、关键动态、标普Capital IQ Pro
数据科学
集中化数据，连接客户、律师及第三方档案，提升效率并驱动数据驱动决策。
产品
Kensho Link、公司情报、CIQ财务、交易数据、专业人士、Xpressfeed™
解决方案
洞察与活动
产品更新