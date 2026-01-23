Um Provedor de Fintech Melhora Sua Entrega de Dados com Classificações de Crédito da S&P Global Ratings

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Instituições financeiras
Instituições financeiras
Case Study — 24 Jan, 2026
Highlights
Cliente: Start-up provedor de serviços fintech
Usuários Internos: Implementação de tecnologia
Clientes Finais de Redistribuição: Gestores de ativos institucionais
Os provedores de fintech estão buscando aumentar a amplitude de dados disponíveis por meio de suas soluções. Esses provedores oferecem plataformas dinâmicas com opções de exportação e API para integração nos fluxos de trabalho de front, middle e back office de seus clientes. As soluções de alimentação da S&P Global Ratings oferecem entrega confiável e flexível de um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas em classes de ativos corporativos, soberanos, finanças públicas dos EUA e estruturados.
A intenção dessa fintech era exibir classificações de crédito da S&P Global Ratings em sua plataforma para análises de risco aprimoradas e análise de portfólio, juntamente com poderosas capacidades de busca para identificar facilmente um emissor específico ou título de renda fixa. A empresa considerou fundamental estabelecer relacionamentos com provedores de dados premium para ser compatível com os fornecedores existentes de seus clientes de gestão de ativos e se manter competitiva no mercado de startups de fintech.
As classificações de crédito da S&P Global Ratings foram integradas e exibidas na plataforma para uso pelos clientes finais da fintech. Elas também foram disponibilizadas em formatos manipuláveis, incluindo Excel, valores separados por vírgulas (CSV) e entrega por API, para clientes finais selecionados que estavam licenciados diretamente com a S&P Global Market Intelligence ("Inteligência de Mercado") para receber classificações de crédito.
Os provedores de fintech estão em busca de maneiras inovadoras de aprimorar suas plataformas, canais de entrega e os dados disponibilizados a seus clientes finais. É importante que essas startups ofereçam integração perfeita com provedores de dados existentes utilizados pelos bancos e gestores de ativos que atendem.
Pontos de Dor
Os provedores de fintech precisam entregar conjuntos de dados comuns usados por seus clientes finais. O poder da tecnologia inovadora usada em suas plataformas e na entrega por API requer parcerias de terceiros altamente respeitáveis com provedores de informações para serem relevantes e demandadas.
Este provedor de fintech foi abordado por vários de seus clientes gestores de ativos para incorporar os dados de renda fixa da Inteligência de Mercado para gestão de portfólio, permitindo que a empresa fintech:
A equipe entrou em contato com a Inteligência de Mercado para ver o que era possível.
A Solução
Especialistas da Inteligência de Mercado discutiram o RatingsXpress entregue via XpressfeedTM, uma poderosa solução de gerenciamento de alimentação de dados. Isso forneceria à empresa fintech:
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|Acesso a classificações de crédito confiáveis
|RatingsXpress oferece um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas da S&P Global Ratings com dados em nível de entidade e segurança em um único esquema. As classificações de crédito cobrem quase um milhão de títulos:
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|Um mecanismo de entrega confiável e flexível
|Xpressfeed oferece entrega simplificada de classificações de crédito da S&P Global Ratings. A solução permite que os usuários garantam a entrega precisa e oportuna de informações críticas, enquanto ajuda a automatizar os processos de relatórios de declarações de clientes.
Figura 1: Amostra de Integração de Plataforma e API
Fonte: Inteligência de Mercado. Apenas para fins ilustrativos.
Principais Benefícios
A empresa fintech agora pode licenciar um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas de uma maneira que: - Satisfaz a demanda dos clientes por integração de dados de terceiros para transparência no risco de investimento.
Clique aqui para mais informações sobre a solução mencionada neste Estudo de Caso.
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