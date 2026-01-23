Case Study — 24 Jan, 2026

Um Provedor de Fintech Melhora Sua Entrega de Dados com Classificações de Crédito da S&P Global Ratings

Highlights

Cliente: Start-up provedor de serviços fintech

Usuários Internos: Implementação de tecnologia

Clientes Finais de Redistribuição: Gestores de ativos institucionais

Os provedores de fintech estão buscando aumentar a amplitude de dados disponíveis por meio de suas soluções. Esses provedores oferecem plataformas dinâmicas com opções de exportação e API para integração nos fluxos de trabalho de front, middle e back office de seus clientes. As soluções de alimentação da S&P Global Ratings oferecem entrega confiável e flexível de um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas em classes de ativos corporativos, soberanos, finanças públicas dos EUA e estruturados.

A intenção dessa fintech era exibir classificações de crédito da S&P Global Ratings em sua plataforma para análises de risco aprimoradas e análise de portfólio, juntamente com poderosas capacidades de busca para identificar facilmente um emissor específico ou título de renda fixa. A empresa considerou fundamental estabelecer relacionamentos com provedores de dados premium para ser compatível com os fornecedores existentes de seus clientes de gestão de ativos e se manter competitiva no mercado de startups de fintech.

As classificações de crédito da S&P Global Ratings foram integradas e exibidas na plataforma para uso pelos clientes finais da fintech. Elas também foram disponibilizadas em formatos manipuláveis, incluindo Excel, valores separados por vírgulas (CSV) e entrega por API, para clientes finais selecionados que estavam licenciados diretamente com a S&P Global Market Intelligence ("Inteligência de Mercado") para receber classificações de crédito.

Os provedores de fintech estão em busca de maneiras inovadoras de aprimorar suas plataformas, canais de entrega e os dados disponibilizados a seus clientes finais. É importante que essas startups ofereçam integração perfeita com provedores de dados existentes utilizados pelos bancos e gestores de ativos que atendem. 

Pontos de Dor

Os provedores de fintech precisam entregar conjuntos de dados comuns usados por seus clientes finais. O poder da tecnologia inovadora usada em suas plataformas e na entrega por API requer parcerias de terceiros altamente respeitáveis com provedores de informações para serem relevantes e demandadas.

Este provedor de fintech foi abordado por vários de seus clientes gestores de ativos para incorporar os dados de renda fixa da Inteligência de Mercado para gestão de portfólio, permitindo que a empresa fintech: 

  • Incluísse classificações de crédito de um provedor altamente respeitado em sua plataforma.
  • Tivesse integração de alimentação direta nos front, middle e back offices dos clientes finais, tanto por meio de alimentação quanto de entrega na plataforma.
  • Compartilhasse os dados com todos os clientes finais em uma versão apenas para exibição, enquanto também possibilitava entrega por API e manipulável para clientes que também tinham relacionamentos com a Inteligência de Mercado.

A equipe entrou em contato com a Inteligência de Mercado para ver o que era possível.

A Solução

Especialistas da Inteligência de Mercado discutiram o RatingsXpress entregue via XpressfeedTM, uma poderosa solução de gerenciamento de alimentação de dados. Isso forneceria à empresa fintech:

 Acesso a classificações de crédito confiáveis RatingsXpress oferece um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas da S&P Global Ratings com dados em nível de entidade e segurança em um único esquema. As classificações de crédito cobrem quase um milhão de títulos:
  • 9.000 emissores globais, incluindo corporativos, instituições financeiras, empresas de utilidade e seguradoras/80.000 títulos.
  • 550 entidades soberanas, de finanças públicas internacionais e governamentais/13.000 títulos.
  • 700 entidades de finanças públicas dos EUA/690.000 títulos.
  • 10.000 transações de finanças estruturadas, incluindo títulos garantidos por ativos, garantidos por hipotecas comerciais e residenciais e obrigações de dívida colateralizadas/45.000 títulos.

Um mecanismo de entrega confiável e flexível Xpressfeed oferece entrega simplificada de classificações de crédito da S&P Global Ratings. A solução permite que os usuários garantam a entrega precisa e oportuna de informações críticas, enquanto ajuda a automatizar os processos de relatórios de declarações de clientes.

Figura 1: Amostra de Integração de Plataforma e API

Fonte: Inteligência de Mercado. Apenas para fins ilustrativos.

Principais Benefícios

A empresa fintech agora pode licenciar um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas de uma maneira que: - Satisfaz a demanda dos clientes por integração de dados de terceiros para transparência no risco de investimento.

  • Compartilha informações de forma fluida em um formato de entrega flexível, incluindo plataforma, exportação manipulável e API através de várias opções de licenciamento de redistribuição.
  • Ajuda a empresa tanto a adquirir quanto a reter clientes importantes, respondendo às suas necessidades de insights mais profundos sobre investimentos.

Clique aqui para mais informações sobre a solução mencionada neste Estudo de Caso.

CASE STUDY

A Fintech Provider Enhances Its Data Delivery with Credit Ratings by S&P Global Ratings

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