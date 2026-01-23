Um Provedor de Fintech Melhora Sua Entrega de Dados com Classificações de Crédito da S&P Global Ratings

Os provedores de fintech estão buscando aumentar a amplitude de dados disponíveis por meio de suas soluções. Esses provedores oferecem plataformas dinâmicas com opções de exportação e API para integração nos fluxos de trabalho de front, middle e back office de seus clientes. As soluções de alimentação da S&P Global Ratings oferecem entrega confiável e flexível de um dos maiores bancos de dados da indústria de classificações de crédito atuais e históricas em classes de ativos corporativos, soberanos, finanças públicas dos EUA e estruturados.

A intenção dessa fintech era exibir classificações de crédito da S&P Global Ratings em sua plataforma para análises de risco aprimoradas e análise de portfólio, juntamente com poderosas capacidades de busca para identificar facilmente um emissor específico ou título de renda fixa. A empresa considerou fundamental estabelecer relacionamentos com provedores de dados premium para ser compatível com os fornecedores existentes de seus clientes de gestão de ativos e se manter competitiva no mercado de startups de fintech.

As classificações de crédito da S&P Global Ratings foram integradas e exibidas na plataforma para uso pelos clientes finais da fintech. Elas também foram disponibilizadas em formatos manipuláveis, incluindo Excel, valores separados por vírgulas (CSV) e entrega por API, para clientes finais selecionados que estavam licenciados diretamente com a S&P Global Market Intelligence ("Inteligência de Mercado") para receber classificações de crédito.