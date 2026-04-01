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Summary

Participe do nosso evento, “Inteligência em Foco: Brasil, Tendências de um Mercado Dinâmico”, promovido pela S&P Global Market Intelligence na quarta-feira, 29 de abril, no Rosewood São Paulo—um fórum exclusivo e orientado à decisão, criado para debater o cenário de mercado brasileiro em transformação para 2026. Ao iniciar o ano, o ambiente macroeconômico do Brasil é marcado por um crescimento robusto do PIB e uma inflação com nuances, mantendo o equilíbrio entre expansão, desinflação e custo de capital no centro das discussões de investimento.

Este evento irá capacitar os participantes a transformar incertezas em decisões claras para o Brasil e para toda a região latino-americana. Conecte-se com líderes de mercado e especialistas para obter insights atualizados, navegar pelo cenário macrofinanceiro em constante mudança e posicionar suas estratégias para o sucesso em um ambiente dinâmico e repleto de oportunidades.

Agenda

Speakers

Marcos Lisboa

Marcos Lisboa

Economist, former president of Insper and former Secretary of Economic Policy at the Ministry of Finance (2003-2005)

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George André Palermo Santoro

Ministry of Transport of Brazil

George André Palermo Santoro

Minister

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João Villaverde

Ministry of Planning and Budget (MPO)

João Villaverde

Secretary

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Eduardo Galvao

CI&T

Eduardo Galvao

Executive Director of Investor Relations and M&A

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Andrés Kikuchi

Nu Asset Management

Andrés Kikuchi

Executive Director

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Frederico Sampaio

Templeton Global Investments

Frederico Sampaio

Co-head of Latam

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Daniel Sasson

Itaú BBA

Daniel Sasson

Head of Latam Steel & Mining, Pulp & Paper and Cement

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Victor Tofolo

Bradesco Asset Management

Victor Tofolo

Head of Credit

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Whit McGraw

S&P Global Market Intelligence

Whit McGraw

Head of Risk & Valuation Services

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Melissa Otto

S&P Global Market Intelligence

Melissa Otto

Head of Visible Alpha Research

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Juan Pablo Albornoz

S&P Global Market Intelligence

Juan Pablo Albornoz

Head of Dividend Forecasting Americas

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Isabella Fraga

S&P Global Market Intelligence

Isabella Fraga

Associate Director

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Isabella Vallory

S&P Global Market Intelligence

Isabella Vallory

Associate Director, Risk & Valuation Services

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Ana Laura Garcia

S&P Global Market Intelligence

Ana Laura Garcia

Lead - Risk & Valuation Services, Latin America

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Thiago Barbosa

S&P Global Market Intelligence

Thiago Barbosa

Head of Latin American Account Management

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João Machando

S&P Global Market Intelligence

João Machando

Senior Economist

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Venue

Rosewood Hotel, São Paulo, Brasil
R. Itapeva, 435 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01332-000, Brazil 

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