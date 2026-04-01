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Participe do nosso evento, “Inteligência em Foco: Brasil, Tendências de um Mercado Dinâmico”, promovido pela S&P Global Market Intelligence na quarta-feira, 29 de abril, no Rosewood São Paulo—um fórum exclusivo e orientado à decisão, criado para debater o cenário de mercado brasileiro em transformação para 2026. Ao iniciar o ano, o ambiente macroeconômico do Brasil é marcado por um crescimento robusto do PIB e uma inflação com nuances, mantendo o equilíbrio entre expansão, desinflação e custo de capital no centro das discussões de investimento.
Este evento irá capacitar os participantes a transformar incertezas em decisões claras para o Brasil e para toda a região latino-americana. Conecte-se com líderes de mercado e especialistas para obter insights atualizados, navegar pelo cenário macrofinanceiro em constante mudança e posicionar suas estratégias para o sucesso em um ambiente dinâmico e repleto de oportunidades.
Economist, former president of Insper and former Secretary of Economic Policy at the Ministry of Finance (2003-2005)
Marcos tem uma trajetória que abrange experiências em instituições acadêmicas, no governo e como executivo de instituições financeiras.
Foi diretor presidente do Insper entre abril de 2015 e março de 2023, após ter atuado como vice-presidente da instituição de 2013 a abril de 2015.
De 2006 a 2009 atuou como diretor executivo do Itaú-Unibanco e de 2009 a 2013, como vice-presidente.
De 2005 a 2006 foi presidente do Instituto de Resseguros do Brasil e atuou como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2003 a 2005.
Além dos cargos anteriores, foi professor assistente de economia na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas entre 1998 e 2002 e, anteriormente, como professor assistente de Economia no Departamento de Economia da Universidade de Stanford, de 1996 a 1998.
É Ph.D. em economia pela Universidade da Pensilvânia.
Ministry of Transport of Brazil
Minister
George André Palermo Santoro, é advogado, contador, mestre em contabilidade e administração e especialista em economia empresarial e em direito, trabalho e previdência. Atualmente é Secretário Executivo do Ministério dos Transportes. Esteve à frente da Secretaria da Fazenda de Alagoas por oito anos. Também é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e acumula passagem como Subsecretário de Política Fiscal e de Receita em Alagoas.
Ministry of Planning and Budget (MPO)
Secretary
João Villaverde é Secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Nos primeiros nove meses de 2023, atuou como assessor especial da ministra Simone Tebet no MPO. Antes disso, foi professor de Administração Pública na FGV em São Paulo. Trabalhou como consultor de política econômica na MGA, uma consultoria com sedes em Nova York e Londres. É mestre e doutorando em Administração Pública e Governo pela FGV-SP. Foi pesquisador na Universidade Columbia (Nova York) e passou 11 anos como jornalista nas redações do Valor Econômico e Estadão. Recebeu dois prêmios de Melhor Reportagem do Estadão, foi finalista do Grande Prêmio Exxon Mobil de Jornalismo e bolsista "Jornalista de Visão" do Instituto Ling. Integra a rede de líderes da Fundação Lemann. É coautor do livro "Rupturas do Pensamento", as memórias do ex-ministro Bresser-Pereira, lançado em junho de 2021 pela Editora 34. Também é coorganizador do livro "Reconstrução" (Editora Saraiva, 2022), ao lado de Felipe Salto e Laura Karpuska.
CI&T
Executive Director of Investor Relations and M&A
Investor Relations & M&A Director, CI&T
Nu Asset Management
Executive Director
Com mais de 20 anos de experiência em investimentos, Andrés Kikuchi possui passagem por grandes corretoras e instituições financeiras especializadas na gestão de ativos e patrimônio. Desde 2020, no Nubank, Kikuchi assumiu o desafio de estruturar o lançamento da gestora de fundos de investimento da empresa, a Nu Asset Management, da qual é diretor executivo. Desde 2023, Kikuchi passou a integrar o conselho da Anbima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Entre suas experiências profissionais mais recentes, está a posição de diretor de portfólio de investimentos da UBS Brasil, onde atuou por cerca de 6 anos. Antes da UBS, passou por Bradesco e Bradesco Asset Management, Link Investimentos, ABN AMRO Bank e Concordia Corretora de Valores.
Templeton Global Investments
Co-head of Latam
Frederico Sampaio é Diretor de Investimentos da Franklin Templeton Brasil (FTB) e Co-Head da América Latina na Templeton Global Investments. É responsável pela gestão das estratégias de renda variável da FTB, incluindo produtos long only e long biased para clientes institucionais e de varejo, além de liderar a equipe de análise de ações com cobertura da América Latina.
Iniciou sua carreira no mercado de capitais brasileiro em 1993 e ingressou na Franklin Templeton Brasil em 2004, atuando como gestor de portfólio e analista de research. Anteriormente, trabalhou como gestor de recursos na Rio Bravo Investimentos e na Fundação Petros, além de ter exercido a função de economista no Bank of America Asset Management no Brasil.
Ao longo de sua trajetória, Frederico Sampaio teve atuação destacada em temas de governança corporativa no mercado acionário brasileiro, tendo participado em conselhos de administração e em conselhos fiscais de diversas companhias abertas.
É mestre em Finanças e bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e possui a certificação CFA desde 2006.
Itaú BBA
Head of Latam Steel & Mining, Pulp & Paper and Cement
Daniel Sasson ingressou na equipe de Commodities do Itaú BBA em 2014. Tornou-se analista-chefe do setor de Cimento da América Latina em 2017 (após nove meses baseado no México) e dos setores de Siderurgia & Mineração e Papel & Celulose da América Latina em 2019. Ele tem sido consistentemente classificado entre os principais analistas na pesquisa Institutional Investor/Extel em todos os setores nos últimos anos, incluindo posições de #1 nas 4 categorias da Pesquisa de 2025 (Papel e Celulose Brasil, Papel e Celulose América Latina, Siderurgia e Mineração Brasil e Siderurgia e Mineração América Latina). Daniel Sasson possui dezessete anos de experiência no sell-side e, antes de ingressar no Itaú BBA, trabalhou tanto no Credit Suisse quanto no Morgan Stanley como parte das equipes financeiras da América Latina (2009-14). Daniel é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas-EAESP, em São Paulo, e possui a certificação CFA®.
Bradesco Asset Management
Head of Credit
Victor ingressou na Bradesco Asset Management em 2017 como gestor de Crédito Privado. Anteriormente trabalhou por 7 anos como gestor e trader de fundos de crédito privado na BRZ Investimentos, focado tanto no mercado local quanto internacional de crédito brasileiro. Entre 2009 e 2010 trabalhou no BNP Paribas Asset Management com agestão de fundo de fundos e renda fixa. Victor é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e possui certificação CFA.
S&P Global Market Intelligence
Head of Risk & Valuation Services
A área de Serviços de Risco e Avaliação oferece um amplo conjunto de soluções de dados, análises e tecnologia em múltiplos domínios de risco para possibilitar uma gestão holística de crédito e risco. Ele atua como membro do Comitê Operacional de Market Intelligence.
Whit possui 25 anos de experiência no setor, com foco principalmente nos mercados de capitais e de commodities. Antes de ingressar na Market Intelligence, trabalhou na equipe de Estratégia Corporativa e Fusões & Aquisições (M&A) da Cargill, uma empresa global de commodities e energia sediada em Minneapolis. Nessa função, dividia seu tempo entre liderar transações de M&A e projetos estratégicos internos, tanto no nível corporativo quanto nas unidades de negócios. Além disso, atuou como Vice-Presidente no grupo de Derivativos de Renda Variável Institucional do Morgan Stanley, em Londres e Nova York.
Whit é bacharel em Economia pela Hamilton College e possui MBA pela Darden School of Business da Universidade da Virgínia. Atualmente, é membro do Conselho Consultivo Corporativo da Darden School of Business da Universidade da Virgínia, onde preside o Comitê de Engajamento Corporativo. Ele também é membro do Comitê de Desenvolvimento da Brunswick School em Greenwich, Connecticut.
S&P Global Market Intelligence
Head of Visible Alpha Research
Melissa é Head de Pesquisa da Visible Alpha na S&P Global. Ela foca em compreender aplicações de IA e o papel das ações de tecnologia de mega-cap, integrando as ferramentas Visible Alpha e CapIQ em uma ampla gama de tópicos de pesquisa de investimentos, setores e fluxos de trabalho de diferentes perfis. Antes de ingressar na Visible Alpha, Melissa acumulou mais de 20 anos de experiência como analista de ações e gestora de portfólio, investindo em ações globais de tecnologia e consumo, além da região Pan-Ásia. Além de sua carreira em investimentos em ações, Melissa trabalhou com equipes de engenharia em provedores de dados e na Microsoft Azure, desenvolvendo soluções baseadas em nuvem para centralizar e agregar dados críticos de investimentos para investidores.
Melissa estudou japonês na Universidade de Harvard, obteve seu mestrado em economia pela Universidade Brandeis e seu mestrado pela Universidade da Pensilvânia, além de ser CFA charterholder. Ela possui certificações em Azure Fundamentals e Gestão Ágil de Projetos, e recentemente concluiu o curso The Business of AI na Columbia Business School. Melissa é uma comentarista frequente na mídia sobre ações nos EUA e no exterior.
S&P Global Market Intelligence
Head of Dividend Forecasting Americas
Juan Pablo lidera a equipe de Previsão de Dividendos para a região das Américas. Ele gerencia um grupo diversificado de analistas baseados na Argentina, Índia e Estados Unidos. Antes deste cargo, ele se especializou em previsão de dividendos para empresas dos setores TMT e Saúde dos EUA e Canadá, utilizando análise fundamentalista de baixo para cima. Juan Pablo participa ativamente de webinars públicos, publicou diversos relatórios de pesquisa e interage regularmente com clientes e líderes do setor.
O produto de Previsão de Dividendos auxilia instituições financeiras na precificação de ações e derivativos de ETFs, fornecendo previsões precisas sobre o valor e o momento dos pagamentos de dividendos, com base em pesquisas sobre empresas e ETFs, anúncios de mercado e insights quantitativos exclusivos.
Juan Pablo é bacharel em Economia (Hons, magna cum laude) pela Universidade de Buenos Aires (UBA), Argentina. Antes de ingressar na S&P, atuou como consultor econômico na Argentina, realizando pesquisas macrofinanceiras, previsões, consultoria empresarial e interagindo com a imprensa local. Juan Pablo colabora ativamente ad honorem como professor visitante em cursos de graduação em Economia na UBA.
S&P Global Market Intelligence
Associate Director
Isabella Fraga é Gerente de Contas na S&P Global, baseada em São Paulo, Brasil. Ela é apaixonada por construir relacionamentos significativos e ajudar clientes a alcançar seus objetivos por meio de suporte estratégico e soluções personalizadas. Com foco na gestão de clientes, Isabella se especializa em promover parcerias de longo prazo, impulsionar o crescimento e garantir a satisfação em um portfólio diversificado. Em sua função atual, Isabella gerencia e desenvolve relacionamentos estratégicos com um portfólio de clientes, incluindo empresas, fundos de private equity, boutiques de M&A e gestoras de ativos. Ela atua como principal ponto de contato para os clientes, respondendo às suas dúvidas e fornecendo suporte eficaz e pontual.
Isabella é dedicada a identificar oportunidades para expandir serviços, garantindo crescimento e alinhamento com os objetivos dos clientes, além de colaborar com equipes internas para entregar um serviço de alta qualidade. Anteriormente, Isabella atuou como Associate de Gestão de Relacionamento na S&P Global, liderando o processo de onboarding de novos clientes, desenvolvendo relações sólidas e orientando-os sobre o uso eficaz dos produtos para atingir seus objetivos. Isabella é formada em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo, onde se graduou em 2013. Sua experiência diversificada inclui também funções em marketing e suporte administrativo, demonstrando sua capacidade de gerenciar projetos complexos e promover colaboração entre equipes.
S&P Global Market Intelligence
Associate Director, Risk & Valuation Services
Isabella Vallory ingressou na S&P Global Market Intelligence em 2014. Ela é Especialista em Crédito no Departamento de Soluções de Risco de Crédito, onde entrega soluções de gestão de risco climático e de crédito para instituições de diferentes portes e especialidades, com foco principal na região das Américas. Isabella liderou dezenas de projetos de engajamento com clientes voltados para o desenvolvimento de sistemas internos de classificação de risco, validação de ratings e implementação de dezenas de Scorecards de Avaliação de Crédito, abrangendo a maioria das principais classes de ativos. Ela auxilia os clientes na identificação de riscos e oportunidades relacionados ao risco climático. Antes dessa função, Isabella atuou no desenvolvimento de produtos, inovação analítica e liderança de pensamento para o segmento de finanças públicas dos EUA. Isa é reconhecida pelo seu atendimento ao cliente premiado, liderança de pensamento e gestão de projetos.
Isabella possui certificação em Sustentabilidade e Risco Climático pela Global Association of Risk Professionals (GARP). Ela também possui um curso de pós-graduação em docência e é bacharel em Relações Internacionais summa cum laude pela Universidade de Salvador (Buenos Aires, Argentina), onde atuou como professora associada lecionando Economia/Finanças Internacionais.
S&P Global Market Intelligence
Lead - Risk & Valuation Services, Latin America
Como líder de Serviços de Risco e Avaliação para a América Latina na S&P Global Market Intelligence, Ana Laura Garcia traz ampla experiência em gestão de produtos e projetos em diferentes contextos culturais. Com profundo conhecimento dos mercados financeiros tanto na América Latina quanto na América do Norte, ela navega com habilidade por desafios regulatórios e culturais. Ana é reconhecida por sua forte habilidade em vendas e possui um histórico comprovado de construção de redes sólidas para alcançar objetivos estratégicos.
S&P Global Market Intelligence
Head of Latin American Account Management
Thiago Barbosa é Head de Gestão de Contas para a América Latina na S&P Global Market Intelligence, baseado em São Paulo. Thiago lidera a estratégia regional de contas e o engajamento com clientes em toda a América Latina, trazendo ampla experiência em gestão de contas, liderança em vendas e sucesso do cliente. Ele ocupou cargos seniores na LexisNexis e, no início de sua carreira, trabalhou no BankBoston e na PwC, construindo uma sólida base em consultoria, serviços financeiros e ambientes orientados por risco.
S&P Global Market Intelligence
Senior Economist
João Machado é economista sênior na S&P Global Market Intelligence, especializado em análise macroeconômica da América Latina. Antes de ingressar na S&P Global, desenvolveu uma sólida experiência como analista econômico na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, realizando estudos voltados para o setor industrial e projeções de variáveis macroeconômicas. Além disso, Machado foi professor de contabilidade e estratégias empresariais na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e docente/orientador no programa de Mestrado em Administração de Empresas com ênfase em finanças e controladoria na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Também atuou como pesquisador de doutorado no Centro de Economia Industrial e Tecnológica da UNICAMP, contribuindo para pesquisas publicadas em diversas áreas da economia. Machado possui graduação, mestrado e doutorado em economia, além de especialização em finanças e controladoria, e está baseado em São Paulo, Brasil.
Rosewood Hotel, São Paulo, Brasil
R. Itapeva, 435 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01332-000, Brazil