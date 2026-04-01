Templeton Global Investments

Co-head of Latam

Frederico Sampaio é Diretor de Investimentos da Franklin Templeton Brasil (FTB) e Co-Head da América Latina na Templeton Global Investments. É responsável pela gestão das estratégias de renda variável da FTB, incluindo produtos long only e long biased para clientes institucionais e de varejo, além de liderar a equipe de análise de ações com cobertura da América Latina.

Iniciou sua carreira no mercado de capitais brasileiro em 1993 e ingressou na Franklin Templeton Brasil em 2004, atuando como gestor de portfólio e analista de research. Anteriormente, trabalhou como gestor de recursos na Rio Bravo Investimentos e na Fundação Petros, além de ter exercido a função de economista no Bank of America Asset Management no Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Frederico Sampaio teve atuação destacada em temas de governança corporativa no mercado acionário brasileiro, tendo participado em conselhos de administração e em conselhos fiscais de diversas companhias abertas.

É mestre em Finanças e bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e possui a certificação CFA desde 2006.