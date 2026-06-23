Masterizando Transfer Pricing – Financial Transactions

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Webinar
Live Webinar
En el actual entorno económico volátil, acertar en las transacciones financieras intragrupo nunca ha sido tan crítico.
Únase a nuestro webinar dirigido por expertos para una sesión práctica y orientada a insights clave sobre cómo afrontar el creciente escrutinio regulatorio, la evolución de las directrices de la OCDE y las cambiantes condiciones crediticias.
Esta sesión proporcionará a profesionales de fiscalidad, finanzas y precios de transferencia estrategias accionables para respaldar con confianza tipos de interés intragrupo, comisiones de garantía y estructuras de cash pooling.
Analizaremos cómo el entorno crediticio actual está transformando las decisiones de pricing, compartiremos mejores prácticas para scoring y benchmarking sólidos, y exploraremos cómo evidenciar de manera efectiva el soporte parental. Asimismo, obtendrá mayor claridad sobre cómo determinar rangos de comisiones de garantía a valor de mercado (arm’s length) y gestionar estructuras de cash pooling en un contexto de expectativas regulatorias en constante evolución.
Martes 23 de Junio 2026
10:00 AM CET
No pierda esta oportunidad para reforzar su enfoque y adelantarse a los cambios regulatorios.
Regístrese ahora para asegurar su plaza y obtener insights prácticos que podrá aplicar de forma inmediata.
Agenda:
S&P Global Market Intelligence
Senior Associate, Credit Solutions Sales
Omar Eduardo Gasió Deluca has over 15 years of global experience in institutional sales, financial analysis, and strategic planning across both developed and emerging markets. He brings a deep understanding of FX markets, and macroeconomic analysis.
S&P Global Market Intelligence
Senior Credit Product Specialist - Credit & Risk Solutions
Rafael is a Credit Product Specialist in EMEA for S&P Global Market Intelligence’s Credit & Risk Solutions, which provides data, research and analytics to global financial market participants. His focus is in probability of default (PD) and loss given default (LGD) solutions.
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