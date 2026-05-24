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¡Estamos muy emocionados de anunciar la primera edición de Inteligencia en Foco en Chile! Tras el éxito de nuestros eventos en Brasil y México, nos complace llevar esta experiencia dinámica a Santiago.
A medida que Chile avanza en 2026, el entorno macroeconómico y geopolítico plantea nuevos riesgos y escenarios que impactan directamente en la gestión empresarial y las estrategias de inversión. Además, la inteligencia artificial emerge como una herramienta clave para que las organizaciones chilenas puedan competir, cumplir con regulaciones y crecer en un entorno dinámico.
Este evento brindará a los participantes la oportunidad de convertir la incertidumbre en decisiones claras para Chile y la región. Interactúa con líderes y expertos del mercado para obtener perspectivas oportunas, navegar el cambiante entorno macro-financiero y descubrir cómo la IA está transformando los negocios en Chile.
Hotel Mandarin Oriental, Santiago de Chile
Presidente Kennedy Avenue 4601, Las Condes, 756 0994, Chile