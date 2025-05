A avaliação Platts do vergalhão FOB Turquia ocorre desde 5 de junho de 2006. Ela reflete o preço spot para as vendas de vergalhão na Turquia. Ela especifica que o vergalhão é de origem turca e vendido a granel. As vendas em contêiner são consideradas como indicações de movimentação do mercado, mas não têm peso na avaliação. A Platts leva em conta uma ampla gama de preços ponderados em termos de quantidade, uma vez que diferentes mercados finais pagam montantes diferentes, relacionados ao consumo. A avaliação Platts do vergalhão FOB Turquia é expressa em dólares estadunidenses por tonelada (US$/t), com registro horário às 16h30. Quer gerenciar seus riscos por meio de uma bolsa ou câmara de compensação?Os centros de liquidação abaixo fornecem ferramentas de gerenciamento de riscos com base no preço Platts de vergalhão: Bolsa de Metais de LondresMais informações: www.lme.com/ferrous