Refined Products, Gasoline, Diesel-Gasoil

September 24, 2026

Market Data category correction for Chicago CBOB and ULSD symbols

The following Chicago CBOB and ULSD symbols have had their Market Data category corrected from PG (Oil Products: US Group 3) to WC (Oil Products: Chicago Pipeline).

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
WC CBOBA00 c 3 DW USC GAL Gasoline CBOB Chicago Index usc/gal
WC CBOBA03 c 3 MA USC GAL Gasoline CBOB Chicago Index usc/gal MAvg
WC CBOBB00 c 2 DW USC GAL Gasoline CBOB Chicago Indexvs NYMEX RBOB usc/gal
WC CBOBB03 c 3 MA USC GAL Gasoline CBOB Chicago Indexvs NYMEX RBOB usc/gal MAvg
WC ULSDA00 c 3 DW USC GAL ULSD Chicago Index usc/gal
WC ULSDA03 c 3 MA USC GAL ULSD Chicago Index usc/gal MAvg
WC ULSDB00 c 2 DW USC GAL ULSD Chicago Index vs NYMEX ULSD usc/gal
WC ULSDB03 c 3 MA USC GAL ULSD Chicago Index vs NYMEX ULSD usc/gal MAvg
WC ULSDF00 c 3 DW USC GAL ULSD West Shore/Badger usc/gal
WC ULSDF03 c 3 MA USC GAL ULSD West Shore/Badger usc/gal MAvg
WC ULSDG00 c 2 DW USC GAL ULSD West Shore/Badger Differential vs NYMEX ULSD usc/gal
WC ULSDG03 c 3 MA USC GAL ULSD West Shore/Badger Differential vs NYMEX ULSD usc/gal MAvg

If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com.