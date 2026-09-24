Refined Products, Gasoline, Diesel-Gasoil
September 24, 2026
Market Data category correction for Chicago CBOB and ULSD symbols
The following Chicago CBOB and ULSD symbols have had their Market Data category corrected from PG (Oil Products: US Group 3) to WC (Oil Products: Chicago Pipeline).
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|WC
|CBOBA00
|c
|3
|DW
|USC
|GAL
|Gasoline CBOB Chicago Index usc/gal
|WC
|CBOBA03
|c
|3
|MA
|USC
|GAL
|Gasoline CBOB Chicago Index usc/gal MAvg
|WC
|CBOBB00
|c
|2
|DW
|USC
|GAL
|Gasoline CBOB Chicago Indexvs NYMEX RBOB usc/gal
|WC
|CBOBB03
|c
|3
|MA
|USC
|GAL
|Gasoline CBOB Chicago Indexvs NYMEX RBOB usc/gal MAvg
|WC
|ULSDA00
|c
|3
|DW
|USC
|GAL
|ULSD Chicago Index usc/gal
|WC
|ULSDA03
|c
|3
|MA
|USC
|GAL
|ULSD Chicago Index usc/gal MAvg
|WC
|ULSDB00
|c
|2
|DW
|USC
|GAL
|ULSD Chicago Index vs NYMEX ULSD usc/gal
|WC
|ULSDB03
|c
|3
|MA
|USC
|GAL
|ULSD Chicago Index vs NYMEX ULSD usc/gal MAvg
|WC
|ULSDF00
|c
|3
|DW
|USC
|GAL
|ULSD West Shore/Badger usc/gal
|WC
|ULSDF03
|c
|3
|MA
|USC
|GAL
|ULSD West Shore/Badger usc/gal MAvg
|WC
|ULSDG00
|c
|2
|DW
|USC
|GAL
|ULSD West Shore/Badger Differential vs NYMEX ULSD usc/gal
|WC
|ULSDG03
|c
|3
|MA
|USC
|GAL
|ULSD West Shore/Badger Differential vs NYMEX ULSD usc/gal MAvg
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